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Mundo
30 de octubre de 2026 - 00:15

El Salvador registra su primera condena a cadena perpetua por violación de una menor

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San Salvador, 29 oct (EFE).- La Justicia de El Salvador emitió la primera condena a cadena perpetua por el delito de violación tras una reciente reforma constitucional, según informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).

Por EFE
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La fuente indicó que "logró la primera pena perpetua por violación" contra Wilmer Isaac González Hernández, condenado por "haber violado a una niña de trece años" en la zona oriental del país entre febrero y junio de 2026.

"De acuerdo con la investigación, el imputado conoció a la víctima el 15 de febrero de 2026 y estableció contacto con ella a través de redes sociales. Aprovechándose de la diferencia de edad, comenzó a manipularla para ganar su confianza", sostuvo la FGR.

La Fiscalía destacó que "este es el primer caso juzgado a nivel nacional bajo la nueva reforma que establece prisión perpetua por delitos sexuales".

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó en marzo pasado un paquete de reformas penales, incluida la que habilita la cadena perpetua para los menores de edad, luego que se ratificara un cambio a la Constitución para permitir ese castigo legal para violadores, homicidas y terroristas (pandilleros).

Estas reformas penales se aprobaron a petición del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cuando El Salvador cumplió cuatro años bajo un régimen de excepción, que se aprobó el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país, que por años se consideró como uno de los más violentos del mundo.

Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 96.000 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado más de quinientos detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos.

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