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Mundo
30 de octubre de 2026 - 13:10

El voto anticipado hispano se dispara más del 80 % en EE.UU., según Voto Latino

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Miami (EE.UU.), 30 oct (EFE).- La movilización del electorado latino se ha disparado de cara a las elecciones de medio mandato del próximo martes, con más de 5,2 millones de hispanos que ya han votado de forma anticipada, un incremento del 80 % respecto a los comicios de 2022, según datos difundidos este viernes por la organización Voto Latino.

Por EFE
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"No estamos viendo un goteo. Es el tsunami que Voto Latino venía pronosticando. Los votantes latinos están acudiendo a votar de forma anticipada porque saben exactamente lo que está en juego: no es un debate abstracto, es absolutamente personal", dijo en una conferencia virtual la presidenta de la organización, María Teresa Kumar.

De acuerdo con un análisis de la plataforma TargetSmart presentado por la entidad, los más de 5,2 millones de sufragios emitidos por votantes latinos contrastan con los 2,9 millones registrados en el mismo momento de 2022.

Esta cifra convierte al electorado latino en la minoría más movilizada, por encima de las personas de raza negra, que tradicionalmente ocupan ese puesto.

La apretada carrera por el control de la Cámara de Representantes y el Senado ha elevado la participación en todos los estratos de la sociedad, detalló Voto Latino.

En comparación, en las elecciones de 2022 se habían emitido en general cerca de 33 millones de votos anticipados a cuatro días de la jornada electoral, frente a los más de 41,3 millones de este año, lo que supone un incremento superior al 25 %.

Voto Latino destacó especialmente el crecimiento del voto juvenil latino, con 400.000 jóvenes de entre 18 y 29 años que ya han votado, en comparación con los 259.000 que lo hicieron en las anteriores legislativas.

Además, indicó que el empuje latino estaba siendo mayor en algunos de los estados clave para el Senado como Alaska, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Ohio o Texas, donde los latinos han depositado un 15 % de los votos anticipados, en comparación con el 10 % de 2018 y 2022.

El aumento del coste de vida es la principal preocupación del electorado hispano, según una encuesta de Voto Latino, aunque una gran proporción también señaló la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, como otro de los asuntos más determinantes.

Un 39 % de 7.000 encuestados exigió investigar los abusos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), mientras que un 37 % reclamó una vía legal hacia la ciudadanía y el 36,1 % pidió poner fin a la detención familiar.

"Hubo un grave error de cálculo de este presidente al pensar que a los latinos no les importarían las deportaciones masivas. Avisamos de que nos afectaría a todos, independientemente del estatus legal o de si había antecedentes penales, y ahora la comunidad se lo ha tomado muy a pecho y está votando en consecuencia", sentenció Kumar.

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