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Mundo
30 de octubre de 2026 - 16:40

Emisor de Colombia comprará 2.000 millones de dólares al Gobierno para aumentar reservas

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Bogotá, 30 oct (EFE).- La junta directiva del Banco de la República (emisor) autorizó la compra directa de 2.000 millones de dólares al Gobierno colombiano como complemento de su programa de acumulación de reservas internacionales, una operación que se ejecutará antes de finalizar 2026.

Por EFE
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"Esta decisión considera que el Gobierno cuenta con dólares disponibles para la venta y se toma en un momento de alta incertidumbre internacional con tasas de interés altas a nivel global y condiciones financieras estrechas, en el que resulta conveniente contar con más reservas internacionales", aseguró este viernes el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar.

La adquisición se realizará a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, con los dólares que tiene disponibles el Gobierno para la venta, y al precio de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente el día de cada operación, precisó el gerente el emisor.

"Los 2.000 millones de dólares se incorporarán directamente a las reservas internacionales del país y se sumarán a las compras que la entidad realiza desde agosto mediante un programa de acumulación de divisas", añadió Villar.

A través de ese mecanismo, el banco ha adquirido cerca de 1.100 millones de dólares, con operaciones mensuales por 400 millones de dólares en opciones, que continuarán bajo las condiciones y el calendario anunciados inicialmente.

Villar señaló que Colombia cuenta con un nivel amplio y suficiente de reservas internacionales, aunque se encontraba ligeramente por debajo del punto medio del rango recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con las nuevas adquisiciones, el país podrá situarse en el centro de ese rango y mejorar sus indicadores de respaldo externo.

El Banco justificó la decisión en el contexto de elevada incertidumbre internacional, con tasas de interés altas a nivel global y condiciones financieras restrictivas, un escenario en el que considera conveniente disponer de más reservas para enfrentar posibles episodios de inestabilidad externa.

Las reservas internacionales son activos en moneda extranjera que administra el banco central y que sirven como respaldo para atender necesidades externas del país y responder ante eventuales turbulencias financieras.

La entidad indicó que el monto de la operación tuvo en cuenta su impacto sobre la liquidez en pesos de la economía, por lo que adoptará medidas compensatorias para mantener las tasas de interés de corto plazo en línea con la tasa de política monetaria, actualmente en el 12,25 %.

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