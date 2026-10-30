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Mundo
30 de octubre de 2026 - 12:10

Encuestas apuntan a la mayoría demócrata más amplia en la Cámara Baja de EEUU desde 2009

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Washington, 30 oct (EFE).- A cuatro días de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, sondeos de la empresa de análisis independiente The Cook Political Report apuntan este viernes a que los demócratas tienen ahora el potencial de obtener su mayoría más importante desde 2009 en la Cámara de Representantes.

Por EFE
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En las últimas semanas, la encuestadora ha decantado decenas de contiendas de la Cámara Baja a favor de los demócratas, y ahora estima que más de 218 escaños podrían tener una ligera ventaja demócrata o incluso mayor, proyectando una mayoría demócrata de entre 227 y 240 escaños.

The Cook Political Report matiza que aunque los demócratas no alcancen los 257 escaños que tenían tras la elección del presidente Barack Obama en las elecciones de 2008, sí lograrían la mayor representación desde entonces y con ello, su mejor resultado en 18 años.

El informe establece también que el índice de aprobación del presidente, Donald Trump, está por debajo de lo esperado incluso en distritos que habitualmente votan en mayoría por los republicanos y en los que el mandatario ganó cómodamente en los comicios de 2024.

Este es el segundo reporte de The Cook Political Report que da la victoria en la Cámara a los demócratas, en coincidencia con la mayor parte de las encuestas publicadas en esta recta final.

En el Senado la competición está más reñida, con algunos estados protagonizando batallas decisivas, como Kansas, Iowa, Maine, Texas, Ohio, Alaska y Michigan.

De acuerdo con el agregador de encuestas Decision Desk HQ, los demócratas tienen un 80 % de posibilidades de que recuperar la Cámara Baja, tres puntos más que hace una semana, y un 60 % de probabilidades de hacerse con el control del Senado, cuatro puntos más que la semana pasada.

En las elecciones de este martes se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado, se eligen gobernadores en 36 estados y numerosos cargos locales.

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