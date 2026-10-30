Exxon y Chevron disparan sus beneficios impulsadas por los márgenes de refino y diésel

En los primeros nueve meses de 2026, ExxonMobil ganó 34.121 millones de dólares (un 52,6 % más interanual), mientras que Chevron acumuló un beneficio neto de 24.206 millones de dólares, lo que supone un salto del 154 % con respecto al mismo tramo del ejercicio anterior.

En el tercer trimestre, el período de mayor seguimiento para los mercados financieros, Chevron obtuvo un beneficio neto de 9.924 millones de dólares (un 177 % más frente al tercer trimestre de 2025) con una facturación de 67.798 millones.

Por su parte, el beneficio neto atribuible de ExxonMobil se situó en 15.413 millones de dólares en el trimestre, un 104 % más interanual, con unos ingresos de 113.200 millones.

"En el tercer trimestre, seguimos respondiendo al desafío de satisfacer las necesidades energéticas globales, aprovechando nuestra escala, integración y capacidades técnicas inigualables", afirmó Darren Woods, presidente y director ejecutivo de ExxonMobil.

Woods anotó que "los mercados cambiarán", pero que su empresa está "bien posicionada para seguir suministrando la energía y los productos que el mundo necesita".

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Por su parte, Mike Wirth, presidente y director ejecutivo de Chevron, señaló que su empresa ha "logrado un sólido desempeño operativo y una ejecución disciplinada", al tiempo que sigue "invirtiendo para aumentar el suministro de energía".

Sobre Venezuela, Wirth volvió a referirse al plan de inversión de más de 7.000 millones de dólares de las empresas conjuntas de Chevron para los próximos cinco años, anunciado el pasado 2 de septiembre tras la firma de nuevos acuerdos con el Gobierno venezolano.

Estos contemplan mejores condiciones fiscales, comerciales y legales, así como derechos de explotación adicionales en la Faja del Orinoco, con el objetivo de más que duplicar la producción hasta unos 600.000 barriles diarios.

En el anuncio de septiembre, Wirth afirmó que la posición de Chevron reflejaba su "confianza en el profundo potencial de recursos del país y en su capacidad para competir por inversiones dentro de nuestra cartera durante las próximas décadas".

En el frente operativo y de expansión, Chevron destacó acuerdos para reducir en torno al 50 % los costes en la formación Bakken. ExxonMobil, a su vez, ratificó sus planes de recompra de acciones por 20.000 millones de dólares para 2027 y un nuevo incremento en su dividendo por acción.

Ambas compañías operaron sus plantas de refino en Estados Unidos a plena capacidad. Las refinerías estadounidenses de Chevron alcanzaron un nivel récord al procesar 1,09 millones de barriles diarios con una utilización del 98 %, mientras que las plantas de refino de ExxonMobil en la Costa del Golfo operaron al 100 % de utilización, registrando su segundo mayor volumen de producción de diésel.

Tras la publicación de los datos las acciones de ambas petroleras registraban subidas, de un 1,3 % para Chevron y de casi un 2 % para ExxonMobil.