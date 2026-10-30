Fitch rebaja a negativa la perspectiva de la deuda de Francia, pero mantiene nota en 'A+'

En un comunicado, la agencia justificó su decisión por el debilitamiento de la economía, el incremento de los tipos de interés de la deuda y la ampliación del déficit presupuestario desde su última revisión de agosto, factores que agravan la trayectoria de endeudamiento de un país que ya parte de una posición fiscal débil.

"Un crecimiento más débil, un nuevo deterioro de las cuentas públicas y unos rendimientos más elevados han aumentado la dificultad de llevar a cabo la consolidación presupuestaria sostenida necesaria para frenar la trayectoria de deterioro de la deuda francesa", señaló la agencia en su nota.

Fitch prevé que la deuda pública francesa aumente desde el 115,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2025 hasta aproximadamente el 124 % en 2028, por encima de su anterior estimación del 122,7 %.

La agencia calcula que Francia necesitaría un ajuste presupuestario acumulado equivalente al 3,5 % del PIB para estabilizar la deuda, frente al 3 % previsto en agosto.

"La persistente fragmentación política y un contexto social complejo" para alcanzar acuerdos sobre una estrategia presupuestaria a medio plazo complican, según Fitch, la aplicación de medidas duraderas de consolidación fiscal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La agencia también señala que las protestas contra el deterioro de los servicios públicos y el costo de la vida agravan el contexto social.

Fitch prevé que el déficit público alcance el 5,5 % del PIB en 2027, frente al objetivo gubernamental del 5 %, y considera que el presupuesto presentado por el Ejecutivo será probablemente aprobado pese a la ausencia de una mayoría parlamentaria.

La agencia también ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento económico, hasta el 0,5 % en 2026 y el 0,9 % en 2027, frente al 0,8 % y el 1,1 %, respectivamente, estimados anteriormente.

El rendimiento de los bonos franceses a diez años alcanzó el 4,9 % a finales de octubre, frente al 4,1 % registrado durante la revisión de agosto. En este escenario, Fitch prevé que los pagos de intereses de la deuda aumenten hasta el 3,3 % del PIB en 2028, frente al 2,5 % en 2025.

Pese al deterioro de sus finanzas públicas, Francia conserva la calificación 'A+' debido "a su economía grande, próspera y diversificada, sus instituciones sólidas, su pertenencia a la zona euro y un sector bancario resiliente".

Fitch espera revisar nuevamente la calificación francesa antes de finales de febrero de 2027.