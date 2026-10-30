ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 20:00

Fitch rebaja a negativa la perspectiva de la deuda de Francia, pero mantiene nota en 'A+'

Imagen sin descripción

París, 30 oct (EFE).- La agencia de calificación Fitch revisó este viernes a negativa desde estable la perspectiva de la deuda soberana de Francia, aunque mantuvo su nota crediticia a largo plazo en 'A+', ante el deterioro de las perspectivas de crecimiento, el aumento del costo de la financiación y el empeoramiento de las cuentas públicas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un comunicado, la agencia justificó su decisión por el debilitamiento de la economía, el incremento de los tipos de interés de la deuda y la ampliación del déficit presupuestario desde su última revisión de agosto, factores que agravan la trayectoria de endeudamiento de un país que ya parte de una posición fiscal débil.

"Un crecimiento más débil, un nuevo deterioro de las cuentas públicas y unos rendimientos más elevados han aumentado la dificultad de llevar a cabo la consolidación presupuestaria sostenida necesaria para frenar la trayectoria de deterioro de la deuda francesa", señaló la agencia en su nota.

Fitch prevé que la deuda pública francesa aumente desde el 115,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2025 hasta aproximadamente el 124 % en 2028, por encima de su anterior estimación del 122,7 %.

La agencia calcula que Francia necesitaría un ajuste presupuestario acumulado equivalente al 3,5 % del PIB para estabilizar la deuda, frente al 3 % previsto en agosto.

"La persistente fragmentación política y un contexto social complejo" para alcanzar acuerdos sobre una estrategia presupuestaria a medio plazo complican, según Fitch, la aplicación de medidas duraderas de consolidación fiscal.

La agencia también señala que las protestas contra el deterioro de los servicios públicos y el costo de la vida agravan el contexto social.

Fitch prevé que el déficit público alcance el 5,5 % del PIB en 2027, frente al objetivo gubernamental del 5 %, y considera que el presupuesto presentado por el Ejecutivo será probablemente aprobado pese a la ausencia de una mayoría parlamentaria.

La agencia también ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento económico, hasta el 0,5 % en 2026 y el 0,9 % en 2027, frente al 0,8 % y el 1,1 %, respectivamente, estimados anteriormente.

El rendimiento de los bonos franceses a diez años alcanzó el 4,9 % a finales de octubre, frente al 4,1 % registrado durante la revisión de agosto. En este escenario, Fitch prevé que los pagos de intereses de la deuda aumenten hasta el 3,3 % del PIB en 2028, frente al 2,5 % en 2025.

Pese al deterioro de sus finanzas públicas, Francia conserva la calificación 'A+' debido "a su economía grande, próspera y diversificada, sus instituciones sólidas, su pertenencia a la zona euro y un sector bancario resiliente".

Fitch espera revisar nuevamente la calificación francesa antes de finales de febrero de 2027.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Política
Acuerdo que pretendía Zenaida Delgado la comprometía a pagar los préstamos de las funcionarias
Ver más
04
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
05
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más

Te puede interesar