Hispanic Society entrega Medallas Sorolla a Costantini, los Estefan y Oscar de la Renta

La entrega tuvo lugar durante la gala anual de la institución, celebrada en el Metropolitan Club de Nueva York, en una velada dedicada a reconocer la contribución de los homenajeados al arte y la cultura hispánicos.

Costantini, fundador de Malba, ha impulsado desde Buenos Aires una de las principales instituciones dedicadas al arte latinoamericano moderno y contemporáneo, según la institución.

El museo abrió sus puertas en 2001, a partir de una colección reunida por este empresario, que incluye obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera y Joaquín Torres-García.

Mientras, Gloria y Emilio Estefan, artistas y empresarios de origen cubano establecidos en Estados Unidos, fueron reconocidos por su contribución a ampliar la proyección internacional de la música latina.

A lo largo de sus carreras, ambos han combinado su actividad musical con iniciativas empresariales y proyectos de promoción de la cultura hispana, según Hispanic Society.

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El reconocimiento a los Estefan pone en valor también su papel en la difusión de la música latina en el mercado estadounidense, desde los primeros éxitos internacionales de Miami Sound Machine hasta la carrera en solitario de Gloria Estefan y sus proyectos conjuntos.

Por su parte, Emilio Estefan ha desarrollado además una trayectoria como productor musical, con iniciativas dirigidas a impulsar a artistas latinos y acercar sus propuestas a públicos de distintas procedencias.

La medalla concedida al legado de Oscar de la Renta reconoce la trayectoria del diseñador dominicano, una de las figuras más destacadas de la moda internacional, conocido por sus creaciones para personalidades de la política, la cultura y el entretenimiento.

Fundada en Nueva York en 1904 por el filántropo Archer Milton Huntington, la Hispanic Society Museum & Library conserva y difunde colecciones de arte, manuscritos, libros y documentos relacionados con España, Portugal y América Latina.

La institución alberga obras de artistas como El Greco, Diego Velázquez, Francisco de Goya y Joaquín Sorolla, cuyo nombre da título a las medallas entregadas durante la gala.