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Mundo
30 de octubre de 2026 - 15:30

Hizbulá ve "injusta" imputación por explosivos y dice que eran para la defensa del Líbano

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Beirut, 30 oct (EFE).- El diputado del grupo chií libanés Hizbulá Husein Haj Hasán calificó este viernes de "injusta" la imputación de 13 personas vinculadas al movimiento por el transporte de un cargamento de explosivos y defendió que deberían estar siendo en tal caso "honrados" por defender el país contra Israel.

Por EFE
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"Los detenidos y los demás acusados ​​cumplían con su deber nacional en defensa de su país y de la soberanía del Estado, así como para la protección del pueblo libanés. Merecen ser honrados por ello, no procesados", argumentó el parlamentario en un comunicado.

Un juez de la fiscalía militar libanesa imputó este viernes a 13 personas con vínculos a Hizbulá sospechosas de haber ayudado en el transporte de un cargamento de explosivos incautado este mes en un puesto de control en la zona de Dahr al Baydar, al este de Beirut.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), se les acusa de delitos contra la seguridad interna del Estado; delitos que violan la ley estatal; desobediencia a decisiones gubernamentales; posesión de armas y explosivos; y formación de asociaciones ilícitas destinadas a socavar la autoridad y el prestigio del Estado.

"Estos combatientes de la resistencia no estaban en posición de atentar contra la seguridad del Estado, sino que se enfrentaban al enemigo israelí, que amenaza la existencia del Líbano mediante su continua ocupación y los crímenes de asesinato, bombardeo y destrucción que comete a diario", argumentó Hasán.

La confiscación del cargamento ha disparado las tensiones entre las autoridades y Hizbulá, entre miedos al potencial estallido de brotes de violencia interna.

El Gobierno del Líbano aprobó un plan para desarmar al movimiento el pasado año, a raíz de la guerra de 2024 con Israel, y volvió a reafirmar su compromiso con la medida este marzo tras el estallido de una nueva ronda de hostilidades, aunque los avances al respecto han sido muy limitados.

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