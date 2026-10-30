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Mundo
30 de octubre de 2026 - 18:45

Imputan a un agente de ICE por atropellar con su vehículo a inmigrante mexicano en Texas

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Los Ángeles (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Un gran jurado de Texas imputó a un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por atropellar a un inmigrante con su vehículo en Houston a principios de este mes, según anunció este viernes la Fiscalía del condado de Harris.

Por EFE
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El agente Mario Alberto Morales ha sido acusado de agresión agravada en segundo grado con un arma mortal (el vehículo que conducía) por el incidente ocurrido el pasado 10 de octubre, cuando el mexicano Miguel Parra Hernández fue atropellado por una camioneta.

La imputación fue anunciada por el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, que señaló que se esperaba emitir una orden de arresto contra Morales este mismo viernes.

Un video de una cámara de vigilancia muestra a Parra Hernández bajándose de una camioneta tipo y corriendo por un estacionamiento cuando el agente lo embiste con su vehículo y parece pasarle por encima.

El inmigrante mexicano, de 48 años, se encuentra bajo custodia del ICE en un centro de rehabilitación, recuperándose de lesiones graves, que incluyen múltiples fracturas, según informó ABC.

En la camioneta que arrolló a Parra también viajaban otros dos migrantes a quienes los agentes habían detenido ese mismo día. Ambos fueron testigos "de todo lo que sucedió" y, tras el incidente, fueron trasladados a un centro de detención migratoria a las afueras de Houston, según señalaron la organización FIEL y Kim Bruno, abogada de Parra y de Luis Enríquez, uno de los testigos.

Un portavoz del ICE calificó la imputación del viernes como una "maniobra política" y defendió al agente, según información citada por el periódico The Washington Post.

Este es el tercer incidente de violencia por parte de agentes de ICE contra migrantes en Texas desde julio y el segundo en Houston.

En septiembre, un agente de ICE disparó e hirió a Wilber Garcés, un migrante venezolano, en Austin. En julio, otro agente de la misma agencia disparó y mató en Houston a Lorenzo Salgado, un migrante mexicano.

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