ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 13:10

Intel se hunde casi un 30 % en bolsa tras presentar cuentas por debajo de las expectativas

Imagen sin descripción

Nueva York, 30 oct (EFE).- Las acciones de la tecnológica estadounidense Intel se hundían casi un 30 % este viernes después de que ayer presentara sus últimos resultados y sus previsiones de ingresos, que se encuentran por debajo de las expectativas del mercado.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A las 11:00 hora local (15:00 GMT), los títulos de la compañía restaban un 28,67 % respecto al cierre anterior. Las acciones cotizaban a 65,67 dólares cada una, menos de 26 dólares respecto a la jornada previa.

En los primeros nueve meses del año, Intel acumuló unas pérdidas netas de 11.609 millones de dólares, frente al beneficio de 359 millones de dólares registrado en el mismo periodo del año anterior.

Entre julio y septiembre, la compañía obtuvo un beneficio neto de 3.520 millones de dólares, un 18 % menos que los 4.270 millones del mismo periodo de 2025, informó en un comunicado.

El vicepresidente ejecutivo y director financiero de Intel, David Zinsner, señaló en una llamada con accionistas tras la publicación de los resultados que prevé unos ingresos totales de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares para el cuarto trimestre.

Sin embargo, también avanzó una caída superior al 20 % en los ingresos de la división CCPG, encargada de los procesadores para ordenadores portátiles complementada con soluciones de inteligencia artificial (IA) aplicada al hardware del cliente.

Precisamente este sector ha sido el que ha preocupado a los inversores, pues esa división facturó 8.100 millones de dólares en el tercer trimestre, un 5% menos que en el mismo período del año anterior.

"En las últimas semanas, nuestros clientes comenzaron a señalar una desaceleración del mercado de ordenadores personales debido a los precios y la disponibilidad de las memorias", declaró Lip-Bu Tan, consejero delegado de Intel, en la misma llamada.

El vicepresidente ejecutivo apuntó que la compañía espera que el mercado mundial de ordenadores se contraiga en torno a un 12 % este año y otro 10 % en 2027.

"No esperamos una recuperación sostenida hasta que mejore la disponibilidad de memorias y los precios comiencen a normalizarse", afirmó.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más
05
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más

Te puede interesar