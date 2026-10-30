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Mundo
30 de octubre de 2026 - 18:25

Invierten unos 50 millones de dólares en Ecuador en planta de oxígeno y gases industriales

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Quito, 30 oct (EFE).- La multinacional química Linde invertirá en Ecuador más de 50 millones de dólares para instalar una planta de oxígeno y otros gases industriales que servirá a una fábrica de acero verde.

Por EFE
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La planta, que también permitirá atender la demanda de ciertos gases del sector industrial y del sistema de salud ecuatoriano, estará ubicada en las instalaciones que la siderúrgica ecuatoriana Novacero, tiene en la localidad de Lasso, situada en la andina provincia de Cotopaxi, centro del país.

Novacero está especializada en fabricar acero sostenible con metal reciclado y con energías renovables.

La Unidad de Separación de Aire (ASU, en inglés) producirá oxígeno, nitrógeno y argón mediante un sistema que capta el aire atmosférico y separa sus principales componentes para obtener gases de alta pureza, según detalló este viernes en un comunicado la empresa siderúrgica.

La construcción, cuya primera piedra fue puesta el jueves, estará a cargo de Linde, compañía de origen alemán con sede actualmente en Dublín, y se prevé que la obra quede lista en el tercer trimestre de 2027.

Cuando entre en funcionamiento, el 60% de los gases producidos en esta planta se suministrarán al proceso de fabricación de acero verde de Novacero, y el 40% restante atenderá la demanda del sector industrial y del sistema de salud nacional.

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