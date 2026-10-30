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Mundo
30 de octubre de 2026 - 13:55

Kiev pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre ataque masivo ruso reciente

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Kiev, 30 oct (EFE).- Ucrania ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión de urgencia sobre el ataque masivo ruso con misiles y drones de este jueves contra territorio ucraniano, en el que murieron al menos 20 personas y más de 80 resultaron heridas, según anunció el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

Por EFE
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"Fueron atacados edificios residenciales, infraestructura civil e instalaciones ferroviarias, lo que demuestra el desprecio flagrante de Rusia por la vida humana", dijo Sibiga en X, y destacó además que el ataque tuvo entre sus objetivos regiones de prácticamente toda Ucrania.

El ministro ucraniano citó entre las ciudades afectadas la de Dnipró, en la parte centro-este de Ucrania, donde un dron ruso impactó en un andén de la estación de tren y acabó con la vida de 15 personas.

Otras tres personas murieron al impactar otro dron ruso en un edificio residencial de la ciudad de Kremenchuk, en la región de Poltava de Ucrania central, y dos chicas de 15 años perdieron la vida en el centro de la ciudad norteña de Cherníguiv al atacar Rusia el corazón de la localidad en hora de plena actividad.

"Estos ataques constituyen otra violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de la ONU", dijo Sibiga sobre el ataque del jueves.

El ministro ucraniano acusó a Rusia de utilizar su calidad de miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para impedir que éste cumpla con su mandato.

Sibiga pidió más presión internacional sobre Rusia y ayuda militar adicional a Ucrania para disuadir a Moscú de llevar a cabo mas ataques de este tipo.

Ucrania suele pedir reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU después de cada gran ataque ruso contra su retaguardia.

Rusia utiliza su derecho de veto para impedir que el Consejo tome ninguna resolución sobre este tipo de acciones de su Ejército.

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