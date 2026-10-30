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Mundo
30 de octubre de 2026 - 00:00

Kim participa en pruebas de drones, misiles y lanzacohetes en plena tensión intercoreana

Imagen sin descripción

Seúl, 30 oct (EFE).- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, participó en la víspera de una exhibición armamentística que incluyó pruebas de drones, misiles de crucero y lanzacohetes de gran calibre, ante las recientes tensiones con Corea del Sur debido a la explosión de una mina en la frontera, que hirió a tres soldados surcoreanos.

Por EFE
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"Durante la demostración se llevaron a cabo pruebas de distintos drones tácticos de ataque suicida, disparos de misiles de crucero tácticos, ataques aéreos con drones multipropósito y disparos de un batallón de lanzacohetes múltiples de 600 milímetros", informó este viernes la agencia estatal norcoreana KCNA.

La agencia también afirmó que se realizó la primera exhibición pública de fuego real de un lanzacohetes de 600 milímetros denominado 'Francotirador', que KCNA describió como un arma de ultraprecisión.

Agregó que los misiles de crucero y los proyectiles aire-tierra lanzados desde drones alcanzaron objetivos insulares con "una precisión del 100 %".

El mismo jueves, el Estado Mayor Conjunto surcoreano informó de la detección de más de diez misiles balísticos de corto alcance lanzados hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas) desde las inmediaciones de Wonsan, en el este de Corea del Norte.

El informe de la KCNA, sin embargo, no contiene información sobre el lugar donde se llevó a cabo la exhibición armamentística. La agencia surcoreana de noticias Yonhap apunta como posible recinto al aeropuerto de Wonsan-Kalma, a partir de las estructuras observadas en las imágenes difundidas por Pionyang.

Kim, a quien se le ve acompañado de su hija Ju-ae en las imágenes de KCNA, también instó a priorizar la mejora de las tecnologías de las aeronaves no tripuladas, su integración con inteligencia artificial (IA) y el aumento de sus capacidades operativas como parte de la modernización militar, dijo la agencia.

La exhibición se produce en medio de tensiones intercoreanas por la explosión de dos minas en la frontera intercoreana en septiembre, que hirieron a tres soldados surcoreanos.

Seúl responsabiliza a Pionyang de plantar los explosivos del lado sur de la Línea de Demarcación Militar, la frontera de facto entre los dos países, mientras que el Norte niega su implicación y acusa al Sur de tergiversar los hechos.

En este contexto, el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano advirtió en la víspera que vigila un posible despliegue de lanzacohetes múltiples norcoreanos de 600 milímetros cerca de la línea divisoria.

También el jueves, residentes de Paju, una ciudad fronteriza en el noroeste de Corea del Sur, denunciaron haber escuchado emisiones de altavoces de propaganda del lado norcoreano, según Yonhap, lo que podría anticipar una reanudación de las emisiones propagandísticas de Pionyang hacia Corea del Sur.

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