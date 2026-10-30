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Mundo
30 de octubre de 2026 - 19:15

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída de 2,59 %

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Buenos Aires, 30 oct (EFE).- El índice MSCI Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una caída del 2,59 %, hasta las 92.079,660 unidades.

Por EFE
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Entre las líderes, las acciones que más cayeron fueron las de Transportadora de Gas del sur (-5,25 %) y Bolsas, Mercados Argentinos S.A. (-5,16 %) y EDENOR S.A (-4,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares subieron hasta 1,1 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió al 787 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.560 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó 4 peso hasta 1.534 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.565 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la baja.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,6 %, a 1.654,04 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,8 %, hasta los 1.573,62 pesos por unidad.

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