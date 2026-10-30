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Mundo
30 de octubre de 2026 - 18:20

La Bolsa de São Paulo cae un 18,1 % semanal tras la victoria electoral de Lula

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São Paulo, 30 oct (EFE).- La Bolsa de São Paulo cerró este viernes una semana marcada por los números rojos, con un retroceso acumulado del 18,1 %, tras la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral frente al candidato preferido de los inversores, Flávio Bolsonaro.

Por EFE
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El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, despidió la sesión diaria en los 167.921 puntos al ceder un 0,75 % en la jornada de hoy.

La plaza brasileña fue incapaz de cerrar en positivo durante ninguno de los cinco días de negociación. Por ello, el índice perdió unas 37.000 unidades desde la sesión del viernes pasado, en la víspera a las elecciones.

En octubre, la Bolsa acumuló una caída total del 9,88 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,05 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,444 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Con esto, el real acumuló una baja semanal del 9 %.

El epicentro de este terremoto financiero se situó en la jornada del lunes, cuando la Bolsa se desplomó casi un 14 %.

En los primeros minutos de esta apertura, el índice llegó a hundirse más de un 16 %, lo que forzó a suspender las operaciones por 30 minutos para contener el derrumbe.

Este movimiento responde a un agresivo desmonte de expectativas por parte de los operadores, que habían descontado un desenlace favorable a Bolsonaro tras el liderazgo exhibido por el senador en la primera vuelta electoral de hace un mes, cuando quedó unos 2 millones de votos por delante de Lula.

Ahora, la atención de la plaza financiera se centra en la hoja de ruta económica del cuarto mandato del líder progresista, que comenzará el próximo 5 de enero de 2027.

En particular en el frente fiscal, ante las dudas sobre la capacidad del Gobierno para armonizar su agenda de mayor inversión social en educación y salud con el equilibrio de las cuentas públicas prometido para la próxima gestión.

Con todo, este viernes dos de los grandes buques insignia del parqué, la minera Vale y la petrolera estatal Petrobras, amortiguaron una caída mayor gracias a subidas del 3,28 % y 0,98 %, respectivamente.

En contraste, las entidades bancarias despidieron una semana teñida de rojo, sufriendo este viernes nuevos recortes encabezados por Santander Brasil (-2,84 %), Itaú Unibanco (-2,15 %) y Bradesco (-2,12 %), mientras que el estatal Banco de Brasil logró cerrar prácticamente estable (0,06 %).

El volumen negociado en la jornada fue de unos 43.500 millones de reales (unos 8.000 millones de dólares o 7.000 millones de euros), en más de 5,5 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión.

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