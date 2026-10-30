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Mundo
30 de octubre de 2026 - 19:15

La Bolsa mexicana cierra octubre con avance del 8,67 % y se ubica en 69.779,2 unidades

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Ciudad de México, 30 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un marginal 0,01 %, sin que esto afectará su desempeño en el mes de octubre que cerró con una fuerte ganancia del 8,67 %, tras cuatro meses negativos en fila, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, se ubicó en las 69.779,2 unidades.

Por EFE
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El avance de octubre se suma a los de enero (5,12 %), febrero (5,63 %) y mayo (1,08 %), mientras que las caídas se registran en marzo (-3,91 %), abril (-1,1 %), junio (-2,36 %), julio (-0,04 %), agosto (-2,25 %) y septiembre (-1,86 %).

"El mercado de capitales cerró octubre con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, destacando las pérdidas en el sector tecnológico de Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, señaló la especialista, el IPC de la BMV "cerró el mes con un avance del 8,67 %, el mayor desde noviembre del 2023 (cuando se apuntó 10,19 %), ante resultados positivos de las empresas mexicanas".

Al interior del mercado mexicano, añadió, destacaron los avances mensuales de las emisoras: Qualitas (+31,75 %), Grupo Bimbo (+20,67 %), Genomma Lab (+20,45 %), América Móvil (+19,99 %) y Grupo Carso (+18,5 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, señaló que tras el cierre de octubre, el índice mexicano registra una ganancia del 8,51 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,21 % frente al dólar al pasar de 18,84 a 18,8 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 188 millones de títulos por un importe de 18.354 millones de pesos (unos 976 millones de dólares).

De las 855 firmas que cotizaron en la jornada, 327 terminaron con sus precios al alza, 501 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO A), con el 4,22 %; de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el 3,99 %, y de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el 3,88 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del banco BBVA México (BBVA), con el -6,04 %; de la minera Grupo México (GMÉXICO), con el -4,01 %, y de la fabricante de productos de acero Grupo Simec (SIMEC B), con el -3,9 %.

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