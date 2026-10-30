La deuda pública de México crece un 4,5 % real hasta septiembre mientras caen sus ingresos

El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de la deuda, alcanzó los 19,55 billones de pesos (1,05 billones de dólares), según el informe de finanzas públicas del tercer trimestre.

Aunque su proporción respecto del PIB se mantuvo en el mismo nivel que al cierre de 2025, el monto aumentó un 5,3 % nominal desde diciembre.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, destacó que la deuda está contratada principalmente en pesos, a largo plazo y con tasas de interés fijas, a fin de reducir la exposición a movimientos cambiarios y necesidades de refinanciamiento.

“No solo importa el monto de la deuda, sino en qué moneda, a qué plazo y en qué condiciones está contratada”, afirmó en conferencia de prensa.

Aunque la deuda aumentó, el gasto para cubrir sus intereses y otros costos financieros cayó un 3,7 % real entre enero y septiembre, hasta 958.999,7 millones de pesos (51.559,1 millones de dólares).

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Hacienda atribuyó esa reducción al fortalecimiento del peso, las condiciones de las tasas de interés y las operaciones para sustituir deuda por otra con mejores condiciones.

Los ingresos públicos, en cambio, bajaron un 2,8 % real, hasta 6,3 billones de pesos (338.949 millones de dólares).

Los ingresos petroleros retrocedieron un 21,5 %, principalmente por la elevada base de comparación derivada de una aportación extraordinaria del Gobierno a Pemex en 2025.

Sin esa operación, habrían crecido un 8,1 %, precisó la dependencia.

La recaudación tributaria aumentó un 0,7 %, con resultados contrapuestos.

Por una parte, el impuesto sobre la renta (ISR) cayó un 5,3 %, mientras el impuesto al valor agregado (IVA) avanzó un 12 %.

El déficit presupuestario, es decir, la diferencia entre lo que el sector público gastó y lo que ingresó, fue de 968.533,1 millones de pesos (52.071,7 millones de dólares).

Ese faltante fue un 23,1 % mayor que un año antes, sin descontar la inflación, aunque menor al previsto en el presupuesto.

Esto ocurrió porque el gasto quedó por debajo de lo programado en una cantidad mayor que el faltante de ingresos.

En comparación con enero-septiembre de 2025, el gasto total bajó un 0,4 % real.

No obstante, el destinado a desarrollo social subió un 7,4 % y la inversión física, que incluye obras e infraestructura, aumentó un 8 %.

Amador mantuvo la previsión de que el déficit público más amplio cierre 2026 en el 4,1 % del PIB.

Hacienda calcula que la deuda terminará el año en el 54 % del PIB.