ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 18:00

La deuda pública de México crece un 4,5 % real hasta septiembre mientras caen sus ingresos

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 30 oct (EFE).- La deuda pública de México aumentó un 4,5 % real interanual al cierre de septiembre, hasta representar el 52,6 % del producto interno bruto (PIB), mientras los ingresos públicos cayeron un 2,8 %, informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de la deuda, alcanzó los 19,55 billones de pesos (1,05 billones de dólares), según el informe de finanzas públicas del tercer trimestre.

Aunque su proporción respecto del PIB se mantuvo en el mismo nivel que al cierre de 2025, el monto aumentó un 5,3 % nominal desde diciembre.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, destacó que la deuda está contratada principalmente en pesos, a largo plazo y con tasas de interés fijas, a fin de reducir la exposición a movimientos cambiarios y necesidades de refinanciamiento.

“No solo importa el monto de la deuda, sino en qué moneda, a qué plazo y en qué condiciones está contratada”, afirmó en conferencia de prensa.

Aunque la deuda aumentó, el gasto para cubrir sus intereses y otros costos financieros cayó un 3,7 % real entre enero y septiembre, hasta 958.999,7 millones de pesos (51.559,1 millones de dólares).

Hacienda atribuyó esa reducción al fortalecimiento del peso, las condiciones de las tasas de interés y las operaciones para sustituir deuda por otra con mejores condiciones.

Los ingresos públicos, en cambio, bajaron un 2,8 % real, hasta 6,3 billones de pesos (338.949 millones de dólares).

Los ingresos petroleros retrocedieron un 21,5 %, principalmente por la elevada base de comparación derivada de una aportación extraordinaria del Gobierno a Pemex en 2025.

Sin esa operación, habrían crecido un 8,1 %, precisó la dependencia.

La recaudación tributaria aumentó un 0,7 %, con resultados contrapuestos.

Por una parte, el impuesto sobre la renta (ISR) cayó un 5,3 %, mientras el impuesto al valor agregado (IVA) avanzó un 12 %.

El déficit presupuestario, es decir, la diferencia entre lo que el sector público gastó y lo que ingresó, fue de 968.533,1 millones de pesos (52.071,7 millones de dólares).

Ese faltante fue un 23,1 % mayor que un año antes, sin descontar la inflación, aunque menor al previsto en el presupuesto.

Esto ocurrió porque el gasto quedó por debajo de lo programado en una cantidad mayor que el faltante de ingresos.

En comparación con enero-septiembre de 2025, el gasto total bajó un 0,4 % real.

No obstante, el destinado a desarrollo social subió un 7,4 % y la inversión física, que incluye obras e infraestructura, aumentó un 8 %.

Amador mantuvo la previsión de que el déficit público más amplio cierre 2026 en el 4,1 % del PIB.

Hacienda calcula que la deuda terminará el año en el 54 % del PIB.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
04
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más

Te puede interesar