La UE aplicará desde el domingo tasa de gestión de 2 euros a todos los paquetes importados

Bruselas presentó su reforma aduanera en 2023, momento en que había identificado la presión que suponía el auge del comercio electrónico y el creciente número de paquetes procedentes de este sector sobre las autoridades aduaneras, así como riesgos para los consumidores.

En septiembre de 2026 se publicó una normativa para hacer frente a un volumen de paquetes que solo iba a ir en aumento: en 2025, se importaron a la UE 5.900 millones de paquetes y controles coordinados por parte de las autoridades aduaneras revelaron que el 60 % incumplía la normativa, lo que suponía una competencia desleal para la economía y los comerciantes de la UE.

"Queríamos garantizar la igualdad de condiciones", indicaron fuentes comunitarias este viernes.

Ésa fue la razón por la que la UE introdujo en julio de 2026 un arancel aduanero de tres euros para los artículos incluidos en paquetes con un valor inferior a 150 euros enviados directamente a consumidores de la Unión, a fin de cerrar la laguna jurídica por la que los paquetes de bajo valor entraban sin pagar ningún arancel, algo que ya no se consideraba justificado.

Se trata de una medida temporal hasta julio de 2028, ya que a partir de esa fecha la UE dispondrá de un nuevo centro de datos que aplicará las herramientas informáticas necesarias y los aranceles habituales, y garantizará que la UE actúe de forma unificada en este ámbito y, en el futuro, en el resto de las mercancías importadas.

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Las plataformas y los vendedores en línea son los responsables del pago, así como del cumplimiento de la legislación de la UE; la reforma aduanera incluye una sanción específica para las infracciones sistemáticas cometidas por las plataformas en el ámbito del comercio electrónico.

El Ejecutivo comunitario vinculó entonces este aumento de la llegada de paquetes al "crecimiento exponencial" de comercios en línea chinos como Temu o Shein, que han ganado millones de consumidores en la UE gracias a una "penetrante publicidad en línea, precios bajos y envíos ultrarápidos".

El 1 de noviembre se añadirá al arancel de 3 euros la tasa de gestión de 2 euros por paquete "para todas las ventas a distancia, independientemente de su valor", indicaron fuentes comunitarias, que precisaron que es una tasa que "ha llegado para quedarse" y "no es una medida temporal", aunque su importe podría revisarse.

La razón de ser de esta tasa es, precisaron de nuevo, "garantizar la igualdad de condiciones", de forma que todas las mercancías que entren en la UE paguen el importe de derechos de aduana "correspondiente y justificado".

En concreto, se dedicará a cubrir los costes de control: teniendo en cuenta que el comercio electrónico supone "un coste desproporcionado para nuestras autoridades aduaneras, esta medida era necesaria", precisaron las fuentes.

Otra medida importante que pasará a ser obligatoria a partir del 1 de noviembre es la obligación de disponer de un identificador de producto para cada uno de los artículos incluidos en la declaración de aduana.

Esta obligación ya entró en vigor en julio, pero su aplicación era voluntaria para los operadores. Así pues, se les concedió un plazo para que se acostumbraran a utilizar este identificador de producto.

Fuentes comunitarias destacaron su importancia para que las aduanas "puedan detectar productos similares cuando está claro que no cumplen la normativa, lo que realmente optimiza y hace más eficiente el resultado de un único control aduanero de un solo artículo de un paquete".

De este modo, "se refuerza el objetivo de proteger" a los ciudadanos europeos frente a los productos no conformes, apuntaron.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC), por su parte, celebró la medida al considerarla "un paso fundamental para dotar a las autoridades aduaneras de los medios necesarios para mejorar los controles de seguridad sobre el aluvión de paquetes procedentes del comercio electrónico que llegan a Europa cada día".

BEUC indicó en un comunicado que las pruebas realizadas por sus miembros "revelan repetidamente la existencia de productos ilegales vendidos por internet".

Consideró que la nueva tasa debería contribuir a mantener los productos peligrosos alejados de los consumidores, pero "solo si los Estados miembros canalizan efectivamente los ingresos hacia las autoridades aduaneras, una responsabilidad que ahora recae en ellos", advirtió.