Las españolas Neoenergia, Celeo, Cymi y Cox se adjudican concesiones eléctricas en Brasil

Celeo Redes Brasil (Elecnor) se adjudicó dos de las concesiones, incluyendo la mayor y más disputada. Igualmente, obtuvieron dos concesiones Neoenergía (Iberdrola) y Cymi (Cobra IS), mientras que Cox y la filial de EDP, una cada una.

Las cinco vencedoras se dividieron los derechos para tender 1.866 kilómetros en líneas de transmisión en siete de los 27 estados de Brasil: Bahía, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rondonia y São Paulo.

Para ello se comprometieron a realizar conjuntamente inversiones por 8.900 millones de reales (unos 1.634 millones de dólares) en proyectos que generarán 20.300 empleos directos e indirectos.

Las adjudicatarias, que tendrán la concesión para operar sus líneas por 30 años, se comprometieron a concluir sus proyectos en plazos que varían entre 42 y 60 meses.

La subasta se caracterizó por la elevada competitividad, con ofertas en promedio en un 57,08 % inferiores a las máximas exigidas por el Gobierno, y una disputa en que dos de los inscritos llegaron a presentar 150 pujas de viva voz.

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La mayor concesión, una línea de 1.167 kilómetros de extensión entre los estados de Paraná, Mato Grosso do Sul y Goiás que exigirá inversiones por 4.113 millones de reales (unos 754,7 millones de dólares), se la adjudicó Celeo.

La española, que se impuso a otras seis interesadas, aceptó limitar sus ingresos anuales por la operación de esta línea a 377,1 millones de reales (unos 69 millones de dólares), valor en un 50,55 % inferior al máximo exigido por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel).

Celeo también se adjudicó derechos sobre una línea en el estado amazónico de Rondonia.

Cymi se adjudicó una concesión para reforzar la transmisión a São Paulo, mayor ciudad de Brasil, y otra para una línea que será tendida en el estado de Paraná.

Neoenergia, en una larga disputa de pujas con Tradetek, obtuvo la licencia para una línea en el estado de Bahía, y venció a Celeo por una concesión de instalaciones en Paraíba.

Cox se adjudicó una línea de cuatro kilómetros para atender al municipio de Santa Terezinha do Itaipú, en el estado de Paraná.