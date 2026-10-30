Marco Rubio y el canciller brasileño coinciden por primera vez desde la huida de Bolsonaro

Rubio y Vieira compartieron mesa en la reunión de ministros de Exteriores del G20, celebrada en Atlanta con Estados Unidos como anfitrión, aunque no mantuvieron un encuentro bilateral.

El jefe de la diplomacia estadounidense sí tenía programadas, en cambio, reuniones privadas con sus homólogos de Turquía, Arabia Saudí, Corea del Sur y Japón.

El Ministerio de Exteriores brasileño informó de que Vieira tenía planeado participar "tres sesiones de trabajo sobre temas geopolíticos, energía y cadenas de suministro" y mantener "reuniones bilaterales con sus homólogos", sin ofrecer más detalles.

La relación entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva atraviesa un nuevo episodio de tensión desde que Flávio Bolsonaro llegó el miércoles a Miami, pese a que la Policía brasileña le había anulado sus pasaportes ordinario y diplomático.

El senador ultraderechista, que no reconoció su derrota frente a Lula la noche electoral, salió de Brasil con su familia por vía terrestre hacia Argentina, donde abordó un avión que lo trasladó a Estados Unidos con previa escala en Ecuador.