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Mundo
30 de octubre de 2026 - 19:15

Marruecos: "Un paso significativo hacia cierre definitivo del dossier del Sáhara en ONU"

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Rabat, 30 oct (EFE).- La no renovación del mandato de la Minurso en el Consejo de Seguridad de la ONU supone "una evolución importante y un paso significativo hacia el cierre definitivo de la cuestión del Sáhara marroquí en las Naciones Unidas", según un comunicado del Gabinete Real de Marruecos divulgado tras la sesión del organismo en Nueva York.

Por EFE
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"La no renovación del mandato de la MINURSO significa claramente que la presencia de esta Misión en las provincias del sur del Reino, especialmente a través de su personal, sus vehículos, su equipamiento y sus símbolos, debería cesar en los próximos días", agregó el comunicado.

Además, "debería marcar el fin de la intervención del Consejo de Seguridad y la retirada de esta cuestión de su orden del día. En consecuencia, dejarían de tener razón de ser las reuniones periódicas reglamentarias del Consejo dedicadas al Sáhara marroquí, los informes correspondientes del Secretario General de las Naciones Unidas y las sesiones informativas de su Enviado Personal", añadió.

"De este modo, el proceso político auspiciado por las Naciones Unidas, que lamentablemente se ha visto marcado por las dilaciones de las otras partes, su obstinación en generar bloqueos y perpetuar el statu quo, queda suspendido", según el comunicado.

"Se cierra así una página de 35 años. Heredada de un contexto anacrónico y ya superado, esta Misión ha constituido durante mucho tiempo un instrumento de internacionalización de la controversia regional relativa a la legítima recuperación por parte del Reino de Marruecos de sus provincias saharianas", continúa.

"Aunque expresa su satisfacción por esta evolución, Marruecos mantiene su firme compromiso con el alto el fuego, respetando estrictamente su integridad territorial, su seguridad nacional y la tranquilidad de sus ciudadanos", agrega el texto.

Asegura que Rabat ha sumado "importantes apoyos puesto que más de dos tercios de los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluidos miembros permanentes del Consejo de Seguridad y potencias influyentes, respaldan claramente la autonomía bajo soberanía marroquí como único marco de solución para resolver esta controversia regional".

El Consejo de Seguridad de la ONU no logró renovar este viernes el mandato de su misión en el Sáhara Occidental (Minurso), después de que Rusia vetara una propuesta de Estados Unidos y de que una resolución alternativa rusa tampoco consiguiera los apoyos necesarios para salir adelante, a menos de 24 horas de que expire el mandato de la misión.

El proyecto estadounidense recibió once votos a favor, uno en contra -Rusia- y tres abstenciones, pero el veto ruso impidió su aprobación.

Una posterior propuesta de Moscú, que planteaba una prórroga de un año sin modificar el nombre ni las funciones de la misión, obtuvo solo tres votos a favor, uno en contra -Estados Unidos- y once abstenciones.

Washington proponía cambiar el nombre de la Minurso, eliminar la referencia al referéndum y respaldar el plan de autonomía marroquí como base para negociar una solución al conflicto. Su argumento fue que la misión no ha cumplido su objetivo original y que mantener el mandato tal y como está no iba a resolver la disputa.

La sesión estuvo marcada también por el enfrentamiento verbal entre los representantes de Marruecos y Argelia. El diplomático marroquí acusó a Argel de impedir el registro oficial de los refugiados en los campamentos de Tinduf y de limitar su libertad de movimiento.

El mandato actual de la Minurso, prorrogado por la resolución 2797 de octubre de 2025, expira este sábado, con lo que existe la posibilidad de que el Consejo intente renovarlo en la próxima jornada.

De no prosperar un acuerdo, la misión se quedará sin un mandato vigente del Consejo de Seguridad para continuar sus operaciones a partir del 1 de noviembre, lo cual no implica la retirada inmediata de sus efectivos.

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