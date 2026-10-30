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Mundo
30 de octubre de 2026 - 12:55

Más de 6,6 millones de afganos se han visto forzados a retornar desde 2023, según la ONU

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Ginebra, 30 oct (EFE).- Más de 6,6 millones de afganos han regresado a su país desde 2023, muchos de ellos a la fuerza desde las vecinas Irán y Pakistán, indicó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, que pide ayuda adicional para atender estos retornos.

Por EFE
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Muchas familias "regresan a comunidades donde la vivienda y los servicios básicos ya se encuentran sometidos a una enorme presión, y la llegada del invierno aumenta las necesidades más urgentes", destacó en un comunicado la jefa de misión de la OIM en Afganistán, Mihyung Park.

Este año, marcado por conflictos tanto en Irán como entre Afganistán y Pakistán, los retornos al territorio afgano ascienden ya a 1,3 millones.

La OIM advierte que las agencias humanitarias necesitan 8,8 millones de dólares más para la asistencia invernal a las familias vulnerables en el país.

Junto a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que también lanzó este viernes un llamamiento de ayuda para poblaciones de países en crisis de cara a los meses más fríos, la OIM busca asistir a 200.000 afganos, pero con los fondos actuales teme que más de 140.000 queden sin asistencia.

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