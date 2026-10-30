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Mundo
30 de octubre de 2026 - 12:55

México confirma un desaparecido y siete heridos en el accidente de tren en España

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Ciudad de México, 30 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes que un ciudadano mexicano se encuentra desaparecido y siete más resultaron con lesiones leves tras el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo (centro de España), que ha dejado al menos 69 víctimas mortales.

Por EFE
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Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria expresó sus condolencias a las familias afectadas y lamentó el siniestro registrado en el municipio toledano de Urda.

"Ocho mexicanos viajaban en alguno de los trenes involucrados en el incidente", detalló Sheinbaum.

La jefa de Estado precisó que los siete connacionales que sufrieron heridas leves fueron atendidos en centros hospitalarios y ya recibieron el alta médica, mientras que la persona no localizada es originaria del estado mexicano de Aguascalientes (centro).

"La Embajada de México en España interpuso una denuncia por desaparición y mantiene comunicación permanente con la familia", añadió la mandataria.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno español, además de detallar que la representación diplomática activó de inmediato el protocolo de protección consular.

De acuerdo con la cancillería mexicana, el encargado de la sección consular presentó formalmente el reporte por la desaparición del connacional ante la Guardia Civil en Toledo.

Familiares del ciudadano mexicano no localizado lo identificaron como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, y originario de Aguascalientes, quien viajaba como turista en el vagón número ocho del tren de Renfe que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla.

La dependencia federal reiteró que mantendrá una coordinación estrecha con las autoridades españolas para dar seguimiento al estado de los afectados y asistir a los familiares de las víctimas.

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