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Mundo
30 de octubre de 2026 - 17:50

México despliega 450 militares en Tamaulipas tras bloqueos y captura de narcotraficante

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Ciudad de México, 29 oct (EFE).- La Secretaría de la Defensa Nacional de México desplegó a 450 militares en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, para restablecer el orden tras una serie de bloqueos de vías presuntamente realizados por grupos del narcotráfico en respuesta a la captura de un líder de la facción 'Ciclones' del Cartel del Golfo y de otra persona.

Por EFE
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En un comunicado, la Defensa dijo que los bloqueos fueron un reacción a estas detenciones y para preservar la seguridad de los habitantes de la zona desplegó a 450 agentes y dos helicópteros en Matamoros y municipios de la región.

Esto, como parte de las acciones para reforzar la presencia operativa, ampliar las labores de vigilancia y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.

"Este despliegue permitirá intensificar los recorridos de seguridad y la coordinación entre las instituciones federales y las autoridades locales, con el propósito de prevenir hechos delictivos y preservar la tranquilidad y seguridad de las familias de Tamaulipas", apuntó la nota.

El jueves, autoridades mexicanas detuvieron en la ciudad de Matamoros, noreste de México, a Axel Alfredo, alias ‘Axel’, identificado como segundo al mando del grupo delictivo ‘Ciclones’, facción perteneciente al Cartel del Golfo.

Según las autoridades, el sujeto está vinculado a los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó que además de los citados delitos, el capturado también es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de la SSPC, ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que perdió la vida un agente y varios resultaron heridos.

También detalló que durante el operativo se arrestó a otra persona, de quien no reveló su identidad, al tiempo que se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo, y que ambos sujetos fueron trasladados por la Fuerza Aerea Mexicana a la Ciudad de México.

Axel Alfredo es hijo de José Alfredo, alias ‘El contador’, jefe de la citada organización criminal y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, conocido como ‘El mata amigos’, y exjefe del Cartel del Golfo, quien está recluido en el penal de máxima seguridad ‘El Altiplano’, en el central Estado de México.

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