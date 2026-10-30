México pide en el G20 diálogo y respeto al derecho internacional ante tensiones globales

Durante su intervención ante sus homólogos de las mayores economías del mundo, Velasco subrayó que la seguridad alimentaria y energética, la libertad de navegación y las cadenas de suministro estables "son bienes públicos globales y protegerlos requiere de una acción colectiva".

"Hacemos un llamado a todos los miembros para que sitúen el diálogo, la diplomacia y el respeto inquebrantable al derecho internacional y al derecho internacional humanitario en el centro de nuestro trabajo", declaró.

El canciller defendió cinco prioridades para México: reforzar el papel de la ONU en la resolución de conflictos, garantizar la llegada de ayuda humanitaria, proteger las cadenas de suministro, combatir la pobreza y asegurar financiación para las poblaciones más vulnerables.

Aseguró además que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, está comprometida con "un mundo en el que el costo de las tensiones ya no recaiga sobre quienes cuentan con menos recursos".

La reunión de ministros del G20 busca abordar las crisis geopolíticas que están perturbando la economía global, las cadenas de suministro y la seguridad energética y alimentaria, aunque no se esperan grandes acuerdos debido a las diferencias entre Estados Unidos, Rusia, China y los países europeos sobre las guerras de Irán y Ucrania.

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El encuentro también debe servir para preparar el terreno para la cumbre de líderes del G20 que el presidente estadounidense, Donald Trump, acogerá en diciembre en Miami y a la que está previsto que asista Sheinbaum.