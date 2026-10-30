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Mundo
30 de octubre de 2026 - 14:25

Mónaco, Bulgaria, Costa de Marfil y RD del Congo salen de 'lista gris' del GAFI

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París, 30 oct (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró este viernes a Mónaco, Bulgaria, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo de su 'lista gris' de jurisdicciones sometidas a vigilancia reforzada, tras constatar avances en sus medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación.

Por EFE
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Los cuatro países han completado sus respectivos planes de acción dentro de los plazos acordados y superado las visitas de verificación sobre el terreno, lo que pone fin a su seguimiento reforzado por parte del organismo, informó el GAFI en un comunicado.

En la misma reunión plenaria, celebrada en París desde el pasado miércoles, el GAFI aprobó también las evaluaciones mutuas de México y Estados Unidos, que examinan la eficacia de sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación.

Los informes de los dos países se publicarán en diciembre de 2026, una vez concluida la revisión de calidad y coherencia.

Por otra parte, Irán y Birmania permanecen en la lista negra del organismo, que identifica a las jurisdicciones con graves deficiencias estratégicas en la lucha contra los delitos financieros y que están sujetas a un llamamiento a la acción internacional.

El GAFI reiteró su llamamiento a Irán para que tipifique como delito la financiación del terrorismo y establezca un régimen de sanciones financieras específicas conforme a sus estándares.

En el caso de Birmania, insistió en la necesidad de combatir las actividades de fraude y estafa que tienen su origen en el país, así como los flujos financieros ilícitos asociados.

Corea del Norte también continúa en la lista negra del GAFI, que mantuvo asimismo a Vietnam en la lista gris y expresó su preocupación por el ritmo de sus reformas, advirtiendo de que estudiará nuevas medidas si no se producen avances tangibles antes de la próxima reunión plenaria.

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