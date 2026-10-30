Mylène Farmer, la cantante del éxito francés 'Désenchantée', publica nuevo disco

El disco contiene 13 canciones entre las que destacan colaboraciones con DJ Lewis, Moby y DJ Snake.

Con este último artista firma dos temas, entre ellos 'Combien pour la nuit', que ha sido el último single de 'Egrégore'. La primera carta de presentación había sido 'C'est à qui le tour', en mayo pasado, y en septiembre había publicado otro aperitivo llamado 'Des lols et des quoi'.

La crítica francesa ha destacado de este trabajo, que llega cuatro años después de su disco 'L'Emprise' (2022), que es continuista con el universo musical -pop onírico, bailable y poético con incursiones electrónicas- de Farmer.

El lanzamiento del disco estuvo acompañado de una experiencia cinematográfica de 65 minutos, proyectada en salas antes de la salida del disco en Francia, Bélgica, Suiza y Canadá, con la participación de cineastas como Julia Ducournau y Gilles Lellouche.

En esa pieza audiovisual, Farmer, en un mensaje en voz en off, describió el título del álbum como "una energía creada por la suma de nuestras presencias, nuestras emociones y nuestras intenciones", según recogió la prensa francesa.

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Farmer nació en Pierrefonds (Canadá) en 1961, en el seno de una familia francesa que regresó a instalarse en la región de París cuando era niña.

De nacionalidad francesa, su verdadero nombre es Mylène Jeanne Gautier y alcanzó la fama en 1984 con 'Maman a tort'.

Entre sus canciones más emblemáticas figuran 'Désenchantée', 'Libertine' y 'Sans contrefaçon'.