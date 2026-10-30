Nuevo canciller de Venezuela reafirma compromiso con el diálogo y la cooperación con EEUU

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo, bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el diálogo y la cooperación bilateral en beneficio de nuestros países", publicó el canciller en su cuenta de X.

Previamente, Barrett felicitó a Blanco por su nombramiento y subrayó que Venezuela y Estados Unidos trabajan "juntos para avanzar en el plan de tres fases" -estabilización, recuperación y transición- del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, según una publicación en X de la embajada estadounidense en Caracas.

El jueves, cuando fue nombrado canciller, Blanco prometió abrir caminos a través de una diplomacia que produzca "resultados concretos", que promueva el "diálogo respetuoso" y genere nuevas oportunidades de inversión y desarrollo del país.

Además, abogó por un servicio exterior comprometido con el "respeto a todas las voces, sin exclusiones ni discriminación", y manifestó estar "orgulloso" de acompañar el "proceso de transformación democrático" liderado por la presidenta encargada.

Blanco, que era viceministro para Europa y Norteamérica desde febrero de este año, sustituyó a Félix Plasencia, quien fue nombrado canciller en julio pasado y pasará a ser el director de Asuntos Internacionales de la Presidencia con la tarea de recuperar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, según dijo Rodríguez el jueves en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

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En febrero, cuando lo nombraron viceministro, Blanco aseguró que no milita en el partido de Gobierno y abogó entonces por una política exterior "firme" en lo que consideró una nueva etapa de relacionamiento internacional para el país.

El Gobierno de Trump apoya una hoja de ruta para lograr la renovación institucional de organismos clave en Venezuela en los próximos meses, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, lo que debería llevar a Rodríguez a declarar vacante la Presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones, como ha exigido la oposición liderada por María Corina Machado.