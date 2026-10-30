ONG dice que 14 activistas extranjeros podrían ser deportados por cosechar con palestinos

"Los activistas fueron detenidos dentro de una vivienda en la localidad, lejos de los olivares, y posteriormente trasladados a la comisaría de Policía israelí situada en el puesto de control de Ni'ilin. Fueron interrogados bajo la sospecha de haber infringido una orden de un mando militar al entrar supuestamente en una zona militar cerrada", detalla el comunicado de ISM.

Los activistas, provenientes de Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Irlanda y Suecia, deben comparecer hoy en una audiencia que podría derivar en la revocación de sus visados y en su deportación, de acuerdo a la mencionada plataforma palestina, que promueve el uso de la resistencia no violenta como oposición a la "ocupación israelí".

ISM añade que durante la operación del Ejército israelí contra los activistas, a los que "no se les presentó ninguna orden de violación de zona militar" mientras estaban recolectando aceitunas, también fue detenido el alcalde de Al Lubban Al Gharbi, "quien fue brutalmente golpeado", "amenazado" y "se causaron daños en su taller de carpintería, advirtiéndole de que no volviera a traer activistas".

Al Lubban Al Gharbi se encuentra en una zona de la Cisjordania ocupada donde la brutal violencia de los colonos israelíes, la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y las restricciones a la libre circulación han reducido progresivamente el acceso de los palestinos a sus terrenos agrícolas.

Durante la cosecha de aceitunas de 2025, el Movimiento de Solidaridad Internacional ya documentó numerosos incidentes en los que se vieron implicados colonos y soldados israelíes usando munición real y gases lacrimógenos en la zona.

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La violencia de colonos contra palestinos se ha disparando en Cisjordania ocupada durante los últimos cuatros años bajo el Gobierno ultra liderado por el ya primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu.

La temporada de la cosecha de la aceituna se ha convertido en una época particularmente brutal contra los agricultores, pero también contra periodistas extranjeros e incluso diplomáticos, que semanas atrás fueron igualmente agredidos por grupos de radicales judíos bajo la pasividad del Ejército israelí.