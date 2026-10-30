Países Bajos traslada casi 14 metros estación de tren de 720 toneladas construida en 1868

El edificio, de 28 metros de largo y 9,5 de ancho, ha sido desplazado en dirección este junto con su sótano original, mediante una estructura de hormigón y un sistema de deslizamiento que permite moverlo en pequeños avances de 40 centímetros, hasta completar un total de 34 movimientos.

La operación, que se ha retransmitido en directo, comenzó a las 08.00 horas (07.00 GMT) y estaba previsto que durase al menos unas siete horas.

A lo largo de la jornada, cientos de personas se acercaron a presenciar el traslado desde una tribuna instalada junto a la estación y desde los alrededores del recinto.

El responsable de las obras, Ricardo Nuijens, aseguró que el desplazamiento ha ido avanzando según lo previsto y que había una "calma absoluta en la obra", mientras los ingenieros supervisaban continuamente la estructura para detectar cualquier posible anomalía.

El traslado ha sido necesario para dejar espacio a una cuarta vía de tren que se construirá a un nivel inferior al del terreno entre las localidades de Den Bosch y Vught, como parte de un proyecto para aumentar la circulación de trenes en la región a partir de 2030.

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Al tratarse de un monumento nacional protegido, las autoridades descartaron demoler el edificio y reconstruirlo después, o modificar el trazado para construir a su alrededor, por lo que la solución fue desplazar la estructura completa, incluido su sótano.

La estación tiene un importante valor histórico por su vinculación con la Segunda Guerra Mundial: durante la ocupación nazi de Países Bajos, fue utilizada como punto de tránsito para el transporte de miles de judíos y otros prisioneros hacia y desde el campo de concentración de Vught.

El entonces jefe de estación, Willem Jooren, ayudó a varios de esos prisioneros con alimentos, tabaco y ropa de abrigo, y facilitó la huida de algunos de ellos escondiéndolos en el sótano del edificio para evitar que fueran capturados por los nazis.

Por esto, Jooren recibió a título póstumo en 1984 la Cruz Conmemorativa de la Resistencia, una condecoración neerlandesa concedida a quienes participaron en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

El traslado permitirá preservar el edificio y su sótano como parte del patrimonio histórico de Vught, al tiempo que deja espacio para construir los nuevos andenes y modernizar la infraestructura ferroviaria de la localidad.