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Mundo
30 de octubre de 2026 - 13:05

Países Bajos traslada casi 14 metros estación de tren de 720 toneladas construida en 1868

Imagen sin descripción

La Haya, 30 oct (EFE).- Países Bajos ha trasladado este viernes un edificio ferroviario de 720 toneladas en la localidad de Vught, en el sur del país, en una compleja operación de ingeniería para desplazarlo 13,6 metros sin desmontarlo y conservar así una construcción de 1868 que fue usada para deportar a miles de judíos y prisioneros a un campo de concentración nazi.

Por EFE
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El edificio, de 28 metros de largo y 9,5 de ancho, ha sido desplazado en dirección este junto con su sótano original, mediante una estructura de hormigón y un sistema de deslizamiento que permite moverlo en pequeños avances de 40 centímetros, hasta completar un total de 34 movimientos.

La operación, que se ha retransmitido en directo, comenzó a las 08.00 horas (07.00 GMT) y estaba previsto que durase al menos unas siete horas.

A lo largo de la jornada, cientos de personas se acercaron a presenciar el traslado desde una tribuna instalada junto a la estación y desde los alrededores del recinto.

El responsable de las obras, Ricardo Nuijens, aseguró que el desplazamiento ha ido avanzando según lo previsto y que había una "calma absoluta en la obra", mientras los ingenieros supervisaban continuamente la estructura para detectar cualquier posible anomalía.

El traslado ha sido necesario para dejar espacio a una cuarta vía de tren que se construirá a un nivel inferior al del terreno entre las localidades de Den Bosch y Vught, como parte de un proyecto para aumentar la circulación de trenes en la región a partir de 2030.

Al tratarse de un monumento nacional protegido, las autoridades descartaron demoler el edificio y reconstruirlo después, o modificar el trazado para construir a su alrededor, por lo que la solución fue desplazar la estructura completa, incluido su sótano.

La estación tiene un importante valor histórico por su vinculación con la Segunda Guerra Mundial: durante la ocupación nazi de Países Bajos, fue utilizada como punto de tránsito para el transporte de miles de judíos y otros prisioneros hacia y desde el campo de concentración de Vught.

El entonces jefe de estación, Willem Jooren, ayudó a varios de esos prisioneros con alimentos, tabaco y ropa de abrigo, y facilitó la huida de algunos de ellos escondiéndolos en el sótano del edificio para evitar que fueran capturados por los nazis.

Por esto, Jooren recibió a título póstumo en 1984 la Cruz Conmemorativa de la Resistencia, una condecoración neerlandesa concedida a quienes participaron en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

El traslado permitirá preservar el edificio y su sótano como parte del patrimonio histórico de Vught, al tiempo que deja espacio para construir los nuevos andenes y modernizar la infraestructura ferroviaria de la localidad.

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