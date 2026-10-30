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Mundo
30 de octubre de 2026 - 13:00

Pakistán destruye varios puestos talibanes en la frontera, según fuentes de seguridad

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Islamabad, 30 oct (EFE).- El Ejército de Pakistán atacó este viernes varias posiciones militares de los talibanes afganos a lo largo de la frontera común en el noroeste del país, en zonas limítrofes con la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa, informaron medios locales citando a fuentes de seguridad.

Por EFE
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El canal de televisión paquistaní Geo TV señaló hoy en un informe que las fuerzas de seguridad atacaron puestos de los talibanes afganos cerca de las zonas de Waziristán del Sur y Parachinar.

Citando a fuentes de seguridad, el medio añadió que varios talibanes murieron en los ataques, lo que obligó al personal del régimen talibán a abandonar sus posiciones.

Asimismo, el canal de televisión indicó que las fuerzas de seguridad paquistaníes también frustraron un intento de ataque perpetrado por presuntos insurgentes separatistas en Baluchistán y derribaron cinco drones antes de que pudieran alcanzar sus objetivos.

Según las fuentes, el sistema de defensa aérea desplegado a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán, operado por la Fuerza Aérea de Pakistán, se mantiene plenamente operativo y en alerta las 24 horas del día.

El jueves, Pakistán confirmó que al menos un civil murió y otros cinco resultaron heridos cuando disparos procedentes de territorio afgano alcanzaron zonas fronterizas el martes por la noche.

Horas antes, el Ministerio de Defensa afgano había asegurado que el ejército paquistaní llevó a cabo ataques con drones en la provincia de Paktika sin provocación, e indicó que las fuerzas afganas lanzaron ataques de represalia contra bases militares y puestos paquistaníes cercanos.

Las relaciones entre Islamabad y Kabul se han mantenido tensas desde que los talibanes tomaron el poder, en agosto de 2021.

Pakistán ha instado en repetidas ocasiones a la administración talibán afgana a desmantelar los refugios de militantes en su territorio, en particular los vinculados al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que según Islamabad se utilizan para perpetrar ataques dentro de Pakistán.

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