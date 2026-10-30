Panamá condena el ataque a un buque de bandera panameña frente a las costas de Omán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá expresó en un comunicado "su preocupación y condena" por el ataque al buque mercante RITI, que de acuerdo con información del Centro de Seguridad Marítima de Omán, ocurrió frente a las costas de la provincia omaní de Musandam.

"El Gobierno de Panamá agradece a las autoridades del Sultanato de Omán por su pronta intervención y las labores de rescate que permitieron salvaguardar la vida de los tripulantes", indicó en la nota la Cancillería de Panamá, país que posee una de las marinas mercantes más grandes del mundo.

El incidente se produce un día después de que otro barco se incendiara y acabara hundiéndose en el estrecho de Ormuz, a unas 9 millas náuticas al norte de Khasab, en un suceso en el que toda la tripulación fue evacuada a salvo.

Las autoridades regionales identificaron entonces la embarcación como un 'dhow', un barco tradicional de vela, cuyo incendio provocó que escorara y terminara hundiéndose.

Los incidentes tienen lugar en medio de las tensiones regionales por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y las advertencias de Teherán sobre las consecuencias de una eventual reanudación de las operaciones militares contra territorio iraní.

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Teherán sostiene que el estrecho de Ormuz permanece cerrado y ha informado desde principios de octubre de al menos 16 incidentes relacionados con buques y petroleros, entre ataques y choques con minas navales.

Sin embargo, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) aseguró el pasado domingo que más de 3.000 buques comerciales habían atravesado esta vía marítima durante los últimos seis meses con apoyo de sus fuerzas.

Además, Washington mantiene el cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra Teherán, mientras continúan estancadas las negociaciones para poner fin al conflicto.