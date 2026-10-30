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Mundo
30 de octubre de 2026 - 21:00

Panamá supera los 1.157 millones de dólares en exportaciones hasta septiembre, 17,2 % más

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Ciudad de Panamá, 30 oct (EFE).- Panamá alcanzó los 1.157,7 millones de dólares en exportaciones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento del 17,2 % respecto al mismo período del año anterior, impulsado tanto por las ventas tradicionales como por los productos de mayor valor agregado, según informó este viernes el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Por EFE
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Las exportaciones registradas sumaron 822,4 millones de dólares, 67,7 millones más que en los primeros nueve meses de 2025, lo que representa un incremento de un 9 %, de acuerdo con el informe de desempeño de las exportaciones, elaborado por la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

A este resultado se añadieron 335,3 millones de dólares en exportaciones de valor agregado procedentes de los regímenes especiales, que experimentaron un crecimiento del 43,8 %.

El ministro panameño de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que el aumento de las ventas externas también tiene efectos sobre otras actividades económicas vinculadas al comercio internacional.

“Eso se traduce en más pedidos y en más movimiento alrededor de esas operaciones: transporte, logística, servicios y proveedores que también forman parte de la actividad exportadora”, señaló el jefe de cartera.

Entre los principales productos exportados por Panamá figuran el camarón congelado, el banano, el aceite de palma, la madera de teca, los productos farmacéuticos y el café, una oferta que combina productos agropecuarios, pesqueros e industriales, según el MICI.

De acuerdo con el ministerio, Estados Unidos se mantiene entre los principales destinos de las ventas panameñas, junto con mercados de Asia, Europa, América Latina y el Caribe.

Moltó resaltó, además, el desempeño de las exportaciones de mayor valor agregado, cuyo crecimiento refleja una mayor participación de productos procesados en la oferta nacional destinada a los mercados internacionales.

“Vender fuera del país es importante, pero también lo es que cada vez podamos ofrecer productos con mayor valor. Eso amplía las posibilidades de negocio para nuestras empresas y permite llegar a compradores distintos”, afirmó el ministro.

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