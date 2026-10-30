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Mundo
30 de octubre de 2026 - 19:00

Paraguay acogerá festival de cine que conecta a la Unión Europea y el Mercosur

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Asunción, 30 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) y los países del Mercosur inaugurarán el próximo martes en Paraguay su primera muestra de cine conjunta, en la que se exhibirán "historias que conectan" a estos dos bloques, que en enero pasado firmaron un histórico pacto comercial, dijo a EFE la embajadora del grupo de los Veintisiete en Asunción, Katja Afheldt.

Por EFE
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Se trata de la 'Muestra de Cine Mercosur-UE: Cultura que conecta', en el que se exhibirán siete filmes que invitan a "descubrir las distintas miradas" desde los países que conforman estos mecanismos de integración.

"Se buscaron coproducciones que unan al Mercosur y a la UE, con historias y géneros distintos", destacó Afheldt sobre la selección de las películas.

Un ejemplo de ello es la cinta documental 'Los tesoros desconocidos de Paraguay' -que abrirá el festival en el Centro Cultural del Puerto de Asunción-, una coproducción entre el país suramericano y Alemania que "refleja el espíritu de la muestra", refirió Afheldt.

De acuerdo con la diplomática, esta película, que evidencia "la maravillosa naturaleza" del Chaco, ubicado en la región occidental del país, "es un ejemplo concreto" de lo que persigue la muestra: trabajo conjunto entre los bloques.

En el festival, que también podrá verse en el teatro Tom Jobim, de la Embajada de Brasil, y el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, se exhibirán coproducciones en las que participaron cineastas de los 4 países fundadores del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y Alemania, España, Francia e Italia en representación la UE.

La muestra cerrará el venidero 13 de noviembre con la cinta de suspenso 'El corredor nocturno', una coproducción argentino-ibérica que se exhibirá en el Centro Cultural de España en Asunción.

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