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Mundo
30 de octubre de 2026 - 19:40

Parlamento panameño aprueba presupuesto para 2027 de 35.111 millones de dólares, 0,6 % más

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Ciudad de Panamá, 30 oct (EFE).- El Parlamento de Panamá aprobó este viernes en tercer y último debate el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para 2027, por 35.111 millones de dólares, un 0,6 % más que el presupuesto modificado de 2026, que fue de 34.901 millones, el más alto de su historia.

Por EFE
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El proyecto de ley contempla un incremento del 22 % en la inversión real y una reducción del 5 % en los gastos de funcionamiento, según informó en un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Entre las principales partidas figuran más de 1.000 millones de dólares para obras viales, puentes y caminos de producción; 874 millones para el Metro de Panamá y más de 300 millones para avanzar en el proyecto del teleférico de San Miguelito, una de las áreas más deprimidas de la capital.

El presupuesto también asigna cerca de 456 millones de dólares a plantas potabilizadoras y redes de distribución de agua, más de 1.000 millones para jubilaciones y pensiones, y más de 217 millones para el sector agropecuario.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó durante la discusión del proyecto que detrás de cada dólar "de este presupuesto hay un panameño esperando una respuesta a sus necesidades”.

Asimismo, destacó que el déficit fiscal pasó de más del 7 & del producto interior bruto (PIB) en 2024 al 3,7 % en 2025 y que la meta para 2027 es reducirlo al 2,9 %, por debajo del límite del 3 % establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

“Cumplimos la ley y esto significa mayor inversión para atender las necesidades de los ciudadanos”, afirmó Chapman, quien señaló que el presupuesto prevé casi 900 millones de dólares menos en intereses de la deuda para 2027.

El ministro agregó que el informe de octubre del Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del 5 % para la economía panameña en 2026, más del doble del promedio de América Latina.

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