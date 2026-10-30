Pemex pierde 605 millones de dólares en tercer trimestre de 2026 pese a mayores ingresos

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este viernes que sus pérdidas entre julio y septiembre se comparan con los 61.242 millones de pesos (3.433 millones de dólares) registrados en el mismo periodo de 2025.

El resultado supone un regreso a los números rojos después de la utilidad neta de aproximadamente 18.024 millones de pesos (1.010 millones de dólares) obtenida durante el segundo trimestre.

De enero a septiembre, Pemex redujo un 14 % sus pérdidas netas, hasta 38.764 millones de pesos (2.173 millones de dólares), frente a los 45.055 millones de pesos (2.525 millones de dólares) registrados un año antes.

"Los resultados del trimestre muestran que la empresa continúa avanzando en la dirección correcta, fortaleciendo sus capacidades operativas y generando mayor valor a lo largo de toda la cadena productiva", sostuvo el director general de la estatal petrolera mexicana, Juan Carlos Carpio.

Los ingresos trimestrales de Pemex aumentaron un 28,5 %, hasta 486.779 millones de pesos (27.284 millones de dólares), impulsados por mayores ventas nacionales de combustibles y mayores cotizaciones del petróleo de exportación.

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El precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación aumentó un 38,7 %, hasta 85,38 dólares por barril, frente a los 61,56 dólares del tercer trimestre de 2025, impulsado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

La utilidad operativa alcanzó los 97.591 millones de pesos (5.470 millones de dólares), frente a las pérdidas operativas de 12.884 millones de pesos registradas un año antes.

Asimismo, el flujo operativo (ebitda) ascendió a aproximadamente 124.000 millones de pesos (6.950 millones de dólares) durante el trimestre y a 386.000 millones de pesos (21.635 millones de dólares) entre enero y septiembre.

La directora financiera de Pemex, Elizabeth González, explicó que los resultados estuvieron afectados por una pérdida cambiaria de 16.391 millones de pesos (919 millones de dólares), mayores costos de instrumentos financieros derivados y el pago del "derecho petrolero para el bienestar".

"Cabe resaltar que aún en un trimestre caracterizado por mayor pago de derechos, costos financieros más altos y una variación cambiaria desfavorable, los resultados operativos permitieron mejorar significativamente el resultado neto respecto al año anterior", afirmó González.

El director general de Pemex destacó que el procesamiento de crudo aumentó un 13,8 % interanual, hasta 1,143 millones de barriles diarios, su mayor nivel desde 2014.

La producción de petrolíferos creció un 15,5 %, hasta 1,157 millones de barriles diarios, con incrementos del 15,9 % en gasolinas y del 23,3 % en diésel.

En contraste, la producción de hidrocarburos líquidos disminuyó un 0,4 %, hasta 1,642 millones de barriles diarios, mientras que la de gas natural aumentó un 7,9 %, hasta 5.017 millones de pies cúbicos diarios, incluido nitrógeno.

Pemex cerró septiembre con una deuda financiera de 77.600 millones de dólares, aproximadamente un 9 % inferior a la registrada al término de 2025.

La directora financiera precisó que la deuda de corto plazo disminuyó un 43 %, desde aproximadamente 19.000 millones de dólares al cierre del año anterior hasta 11.000 millones de dólares en septiembre.

También informó que los pagos a proveedores y contratistas superaron los 370.000 millones de pesos (20.738 millones de dólares) durante los primeros nueve meses del año.