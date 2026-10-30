Perú prepara la mayor ciudad de barro de América prehispánica para el impacto de El Niño

El canal estatal TV Perú informó este viernes que las intervenciones están orientadas a proteger la arquitectura de tierra y las áreas destinadas a la investigación y la visita turística del complejo arqueológico, ubicado en la región costera de La Libertad, en el norte del país andino.

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, Ismael Iglesias León, destacó la importancia de anticiparse a los posibles efectos de las precipitaciones mediante intervenciones planificadas y oportunas.

"Estamos reforzando el mantenimiento preventivo y organizando nuestra respuesta ante posibles lluvias intensas, con el objetivo de proteger Chan Chan y garantizar condiciones adecuadas para los visitantes y el personal que trabaja en el complejo arqueológico", señaló.

En ese marco, la Unidad de Investigación, Conservación y Puesta en Valor del complejo arqueológico de Chan Chan, que fue la capital del reino preincaico de los chimú, ejecuta trabajos de conservación de emergencia y mantenimiento que culminan a mediados de noviembre.

Los trabajos comprenden la atención de daños ocasionados por chorreras, torrenteras, humedad y desprendimientos del material de protección de las estructuras, así como el mantenimiento de coberturas y sistemas de drenaje y la descolmatación y reposición de canaletas.

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También el acondicionamiento de los senderos de visita mediante la nivelación del terreno, la reposición de material y la adecuación de pendientes para facilitar la evacuación del agua.

Como parte de la preparación ante posibles emergencias, se han elaborado tres planes de contingencia para los sectores habilitados para la visita turística: la huaca Arco Iris, también conocida como huaca El Dragón; la huaca La Esmeralda; y el conjunto amurallado Nik An o palacio Tschudi.

Estos documentos establecen las medidas técnicas, organizativas y operativas que deberán implementarse antes, durante y después de las lluvias intensas y otros eventos hidrometeorológicos que puedan afectar los monumentos.

Asimismo, contemplan acciones de preparación, respuesta, recuperación inicial y rehabilitación de las áreas afectadas, con prioridad en la protección del patrimonio arqueológico, los visitantes y el personal del complejo arqueológico declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Para financiar estas acciones, se cuenta con un total de 429.113 de soles (124.000 dólares) en recursos complementarios destinados a las labores de conservación y preparación frente a las lluvias intensas.

El Ministerio de Cultura indicó que con estas acciones fortalece la protección preventiva de Chan Chan frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño 2026-2027, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de sus estructuras de adobe y garantizar las condiciones necesarias para la investigación y la visita turística responsable.