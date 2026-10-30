Petróleo de Texas sube 2,08 % por posible escalada en Irán y acumula alza mensual del 13 %

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,12 dólares respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el crudo ha subido un 0,37 %, mientras que en el mes ha avanzado un 13,76 %.

Las fuerzas navales iraníes informaron este viernes de que cinco petroleros sufrieron incidentes y quedaron inmovilizados cuando intentaban transitar por rutas no autorizadas del estrecho de Ormuz, tres de ellos afectados por minas navales, mientras que un vehículo de superficie no tripulado fue destruido al este del estratégico paso marítimo.

En las últimas tres semanas, Irán ha informado de al menos 25 incidentes con buques, incluidos los cinco anunciados hoy, de los cuales al menos 19 corresponden a choques con minas navales.

A esto se suma que los rebeldes hutíes del Yemen anunciaron este jueves seis operaciones militares contra instalaciones petroleras, aeropuertos y posiciones militares de Arabia Saudí, en represalia por los recientes ataques atribuidos a Riad.

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En un comunicado difundido desde Saná, el portavoz de los insurgentes, Yahya Sarea, aseguró que habían atacado con misiles balísticos las refinerías de Ras Tanura y Rabigh, así como las instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco en Abqaiq.

Esta semana, el foco del mercado de crudo ha vuelto a ser Oriente Medio, donde los operadores esperan avances hacia la paz del conflicto.

Según The Wall Street Journal, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, se ha puesto en contacto con el jefe del Consejo de Seguridad iraní, Mohsen Rezaei, en un intento por reanudar las negociaciones.

Sin embargo, el presidente Donald Trump afirmó ayer que Vance solo ha propuesto a Irán ayudarle a obtener suministros médicos.

Los precios del Texas también se han visto impulsados esta semana por la noticia de que las reservas comerciales de crudo cayeron por cuarta semana consecutiva, en 1,9 millones de barriles, muy por encima de lo esperado.