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Mundo
30 de octubre de 2026 - 20:05

República Dominicana mantiene en 5,50 % su tasa de política monetaria

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Santo Domingo, 30 oct (EFE).- República Dominicana informó este viernes que mantiene su tasa de interés de política monetaria en 5,50 %, al igual que la de facilidad permanente de expansión, en 6,00 %, y la de depósitos remunerados, en 4,75 %.

Por EFE
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La decisión obedece a que persiste la incertidumbre internacional derivada de la prolongación de los conflictos bélicos, los cuales han mantenido elevados los precios del petróleo y sus derivados, así como de otras materias primas, afirmó el Banco Central (emisor) en un comunicado.

Para esta decisión se tomó en consideración que persiste la incertidumbre internacional derivada de la prolongación de los conflictos bélicos, los cuales han mantenido elevados los precios del petróleo y sus derivados, así como de otras materias primas.

Además, se ponderó que los modelos de pronósticos prevén que la inflación a nivel local continuaría convergiendo al rango objetivo de 4,0 % ± 1,0 % hacia el cierre del año, en un contexto de expectativas de inflación que permanecen ancladas a la meta establecida en el programa monetario.

El organismo destacó que la inflación subyacente, que excluye los bienes "más volátiles" de la canasta básica, se ha moderado de 4,96 % en junio a 4,61 % en septiembre, permaneciendo dentro del rango objetivo.

"Esta dinámica inflacionaria ha estado condicionada por la implementación de subsidios por parte del Gobierno dominicano, a través de los cuales se ha traspasado parcialmente a los precios de los combustibles el incremento de los productos refinados de petróleo", consideró el Banco Central dominicano.

De acuerdo al Banco Central, la actividad económica ha mantenido un buen desempeño durante 2026, con un crecimiento interanual de 5,6 % en el mes de septiembre, acumulando una expansión de 4,6 % en los primeros nueve meses del año, cifras que ya había dado a conocer.

Las reservas internacionales, según el organismo, se ubicaron en torno a los 15.200 millones de dólares al cierre de septiembre, equivalente a alrededor de 10,5 % del producto interior bruto (PIB) y a unos cinco meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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