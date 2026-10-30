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Mundo
30 de octubre de 2026 - 20:00

Rescatan a 3 adolescentes paraguayos captados con promesas de convertirlos en futbolistas

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Asunción, 30 oct (EFE).- La Policía Nacional y la Fiscalía de Paraguay rescataron este viernes a tres adolescentes en el departamento de Paraguarí (centro), tras un allanamiento a una casa en el que fue detenido un hombre acusado de estafa, quien presuntamente los habría captado mediante falsas promesas de convertirlos en futbolistas profesionales.

Por EFE
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Los tres jóvenes de "escasos recursos", de 15, 16 y 17 años, fueron encontrados en una vivienda de la ciudad de Pirayú en una situación de "vulnerabilidad" y "viviendo en condiciones precarias", dijo a EFE el fiscal encargado del caso, José Godoy Blanco.

Durante el operativo fue detenido Gustavo Ramón Aquino, un paraguayo de 38 años, quien habría captado a al menos a cinco jóvenes "con la promesas de hacerlos futbolistas a cambio de dinero" y de facilitarles el acceso a clubes de fútbol en la capital paraguaya, Asunción, o en Brasil, según el fiscal.

Godoy afirmó que los tres adolescentes permanecieron en esa casa al menos tres meses y, durante ese tiempo, Aquino habría pedido a sus familias unos 200.000 guaraníes semanales (unos 34 dólares) y dinero para la compra de zapatos e indumentaria de fútbol que "nunca" les fue entregada a los jóvenes.

El detenido "no tenía ninguna escuela de fútbol" ni un centro registrado para entrenamiento de deportistas, indicó el fiscal, quien destacó que ahora deben investigar "qué es lo que realmente hacían en esa casa".

El hombre también fue acusado por violación de la patria potestad, pues no presentó ante las autoridades ningún documento que acreditara la autorización de los padres para mantener a los tres menores de edad bajo su responsabilidad, añadió Godoy.

La investigación -relató Godoy- inició a partir de una denuncia por presunta estafa contra Aquino, presentada por los padres de otros dos jóvenes que también habían sido captados por él, pero que lograron regresar a sus hogares. Estos alertaron a las autoridades de que los tres adolescentes ahora rescatados se encontraban en Pirayú.

Aunque la investigación es incipiente, el fiscal apuntó que no descartan un presunto caso de trata de personas o de abuso sexual.

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