ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 18:35

Rey Mohamed VI de Marruecos indulta a 907 personas con motivo de la 'Fiesta de la Unidad'

Imagen sin descripción

Rabat, 30 oct (EFE).- El rey Mohamed VI de Marruecos concedió este viernes el indulto real a 907 personas condenadas por distintos tribunales del país, con motivo de la primera conmemoración de la 'Fiesta de la Unidad', informó el Ministerio marroquí de Justicia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De los beneficiarios, 613 se encuentran en prisión y 294 en libertad, según detalló el departamento en un comunicado.

Entre los reclusos indultados, 17 recibirán la gracia sobre el resto de su condena de prisión, mientras que a otros 595 se les conmutará la totalidad de la pena privativa de libertad.

Además, una persona condenada a prisión perpetua verá reducida su pena a una de duración determinada.

En el caso de los 294 beneficiarios que están en libertad, 72 obtendrán el indulto sobre la pena de prisión o su parte pendiente; nueve conservarán la multa pese a la gracia sobre la condena de cárcel; 202 serán exonerados de la multa; y once recibirán la gracia tanto de la pena de prisión como de la multa.

La 'Fiesta de la Unidad' se celebra en Marruecos el 31 de octubre, en conmemoración del apoyo de las Naciones Unidas a la propuesta marroquí de autonomía presentada el pasado año.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
04
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más

Te puede interesar