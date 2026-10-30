Rey Mohamed VI de Marruecos indulta a 907 personas con motivo de la 'Fiesta de la Unidad'

De los beneficiarios, 613 se encuentran en prisión y 294 en libertad, según detalló el departamento en un comunicado.

Entre los reclusos indultados, 17 recibirán la gracia sobre el resto de su condena de prisión, mientras que a otros 595 se les conmutará la totalidad de la pena privativa de libertad.

Además, una persona condenada a prisión perpetua verá reducida su pena a una de duración determinada.

En el caso de los 294 beneficiarios que están en libertad, 72 obtendrán el indulto sobre la pena de prisión o su parte pendiente; nueve conservarán la multa pese a la gracia sobre la condena de cárcel; 202 serán exonerados de la multa; y once recibirán la gracia tanto de la pena de prisión como de la multa.

La 'Fiesta de la Unidad' se celebra en Marruecos el 31 de octubre, en conmemoración del apoyo de las Naciones Unidas a la propuesta marroquí de autonomía presentada el pasado año.