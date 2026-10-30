Rusia da por terminada la misión humanitaria en la ocupada ciudad ucraniana de Oleshki

"Concluimos nuestra misión humanitaria en Oleshki. Ahora ya nos encontramos en Armiansk", localidad de la anexionada península de Crimea, dijo Yana Lantrátova, defensora del pueblo de Rusia, en sus redes sociales.

Destacó que la operación, en la que tuvo un papel primordial la primera dama de EE.UU., Melania, "transcurrió sin ninguna clase de incidentes" y que ambas partes habían demostrado una "gran organización".

"Damos las gracias a nuestros militares que garantizaron todo esto", añadió.

Lantrátova precisó que una columna con evacuados se dirigió rumbo a territorio ruso y otra a territorio ucraniano. "Acompañamos a la gente hasta el punto de emplazamiento provisional", señaló.

Tanto Melania como la defensora del pueblo rusa estimaron en 25 los autobuses con 750 plazas fletados para "la salida voluntaria y segura" de la población civil.

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Además, nueve ambulancias atendidas por medio centenar de paramédicos ayudaron a salir a las personas sin movilidad que hayan decidido abandonar esta localidad situada en la primera línea del frente.

Por su parte, su colega ucraniano subrayó que el alto el fuego sigue en vigor 80 horas después de que se declarara, un hecho casi sin precedentes desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022.

La delegación ucraniana con los habitantes que quieren viajar a ese país ya está de camino a la localidad rusa de Anapa, en el mar Negro, desde donde volarán a Bielorrusia y después en autobús a Ucrania.

Las autoridades ucranianas estimaron en su momento en 2.000-3.000 los habitantes de Oleshki que no recibían suministros regulares de alimentos y medicinas debido a las hostilidades en Jersón, cuyo tercio norte está controlado aún por el ejército ucraniano.

Mientras Kiev acusó a Moscú de ser el culpable de la situación por bloquear los accesos a la ciudad, el presidente ruso, Vladímir Putin, responsabilizó a los ucranianos de lo que llamó "catástrofe humanitaria".