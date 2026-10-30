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Mundo
30 de octubre de 2026 - 19:30

Rusia insiste en que Zelenski debe viajar a Moscú si quiere reunirse con Putin

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Atlanta (EE.UU.), 30 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, insistió este viernes en que, si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, desea reunirse en persona con el mandatario ruso, Vladímir Putin, tendrá que viajar a Moscú.

Por EFE
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"Si quiere reunirse debe venir a Moscú. Es una práctica normal en diplomacia y en la vida real. Si quieres una reunión con alguien, esta persona pone las condiciones", respondió Lavrov en una rueda de prensa en Atlanta (Estados Unidos), al margen de la reunión de ministros de Exteriores del G20.

Lavrov aseguró que Zelenski tendría garantizada su seguridad en Moscú, unas condiciones que, según opinó, no existirían si el encuentro se produjera en Kiev.

Ucrania propuso esta semana una reunión entre Zelenski y Putin para abordar el fin del conflicto, pero rechaza que se celebre en Moscú. Ante esa negativa, el Kremlin planteó una conversación telefónica como alternativa.

Zelenski insiste en una negociación directa con Putin ante la posibilidad de que el mandatario ruso aborde el conflicto con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, durante la cumbre de la APEC que se celebrará en noviembre en Shenzhen (China), sin participación de Ucrania.

La presencia de Lavrov en Atlanta para la reunión de dos días de los ministros de Exteriores del G20 provocó el rechazo de los representantes europeos, que boicotearon la tradicional fotografía de familia para no aparecer junto a él.

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