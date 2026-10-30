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Mundo
30 de octubre de 2026 - 06:45

Tanzania y Angola acuerdan conectar por ferrocarril el océano Atlántico con el Índico

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Nairobi, 30 oct (EFE).- Los gobiernos de Tanzania y Angola acordaron conectar por ferrocarril el océano Atlántico con el Índico, a través de los estratégicos corredores de Dar es Salaam y Lobito, anunció la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, tras una reunión con su homólogo angoleño, João Lourenço.

Por EFE
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Ambos mandatarios acordaron impulsar la interconexión del Ferrocarril de Benguela (Angola) con el ferrocarril Tazara a través de Zambia y la República Democrática del Congo (RDC), según un comunicado publicado a última hora del jueves en la cuenta de la red social Facebook de la Presidencia tanzana.

"Dicho enlace facilitará el transporte de mercancías entre el puerto de Lobito, en el océano Atlántico, y el puerto de Dar es Salaam, en el océano Índico", añadió.

Hassan declaró en una rueda de prensa recogida por medios locales que esta conexión no sólo facilitaría el comercio bilateral, sino que también mejoraría las redes de transporte regionales y crearía oportunidades para un movimiento más eficiente de mercancías.

En su intervención, la mandataria anunció que Tanzania reabrirá su embajada en Luanda en un intento de estrechar los lazos diplomáticos y expandir la cooperación en materia de comercio, inversiones y otros sectores estratégicos.

Otro de los proyectos presentados durante la visita es el establecimiento de vuelos directos entre Dar es Salaam y Luanda, lo que contribuirá al comercio y al turismo al eliminar la necesidad de hacer escala en Etiopía o Sudáfrica.

Tanzania también ha sido invitada por Angola a explorar oportunidades de inversión en el sector de la refinación de petróleo, a través de la refinería de Lobito, algo que la Corporación de Desarrollo Petrolero de Tanzania (TPDC) ya está evaluando en procesos preliminares.

Se trata de la primera visita a Tanzania de un jefe de Estado angoleño desde que el líder fundador de la excolonia portuguesa, el fallecido António Agostinho Neto (1975-1979), visitara el país en 1979.

El corredor de Lobito es un ferrocarril financiado por Estados Unidos y la Unión Europea que busca conectar el océano Atlántico con las minas de la RDC y Zambia a través de Angola.

Por su parte, la línea ferroviaria de Tazara, financiada por China, cuenta con 1.860 kilómetros que unen el puerto tanzano de Dar es Salaam con la localidad zambiana de Kapiri.

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