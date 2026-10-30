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Mundo
30 de octubre de 2026 - 14:20

Termina sin acuerdo la reunión en Tasmania para ampliar la protección de la Antártida

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Redacción Medioambiente, 30 oct (EFE).- La 45ª reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), celebrada en Hobart (Tasmania, Australia), que perseguía ampliar las zonas de protección en la Antártida y mejorar las medidas de control de la pesca del kril (crustáceo marino), ha concluido sin acuerdo, aunque con avances.

Por EFE
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Tras dos semanas de negociaciones, la reunión de la CCRVMA no logró el consenso necesario para aprobar las medidas planteadas, informó este viernes en un comunicado Antartica2030, el movimiento mundial de líderes que defiende la firma de un acuerdo.

Según Antartica2030, Argentina y Chile, con el apoyo de numerosas delegaciones, defendieron "con determinación" su propuesta de creación de un área marina protegida (AMP) en la península Antártica, conocida como Dominio 1, y trabajaron para ampliar el respaldo y encontrar puntos de acuerdo.

China, un país que, junto a Rusia, se había mostrado contraria a la creación de un área protegida, también presentó en esta ocasión una propuesta de área marina protegida.

Para Antartica2030, aunque numerosas medidas de protección medioambiental para la Antártida llevan décadas estancadas en el seno de la Comisión, estos avances demuestran que "siguen existiendo oportunidades para negociar".

Por ello, se ha acordado mantener negociaciones entre sesiones para avanzar el temas como el Dominio 1 y la pesca del kril, con vistas a la 46 reunión de la CCRVMA.

José María Figueres, presidente de Antarctica2030 y expresidente de Costa Rica, señaló que "la Antártida tiene una larga historia de cooperación internacional fructífera.

En su opinión, "la salud del planeta depende de la conservación de la Antártida y del océano Austral, por lo que la CCRVMA debe perseverar en sus esfuerzos para alcanzar un consenso".

John Kerry, exsecretario de Estado de Estados Unidos, recordó que, "hace diez años, los miembros de la CCRVMA encontraron un terreno común para crear un área marina protegida pionera en el mar de Ross".

"Este año los países vuelven a acercarse a un acuerdo histórico, lo que resulta alentador", subrayó.

Según Kerry, "la diplomacia de los próximos doce meses deberá ser tan firme y decidida como la que llevó a la CCRVMA al borde de una victoria histórica para los océanos".

Lord Zac Goldsmith, exministro de Medio Ambiente del Reino Unido y embajador de Antarctica2030, señaló que, "después de diez años de bloqueo, puede que el estancamiento esté empezando a romperse".

"Los gobiernos deben dedicar los próximos meses a cerrar las diferencias que aún persisten, no a reabrirlas, y acudir a la 46ª reunión de la CCRVMA preparados para adoptar las áreas marinas protegidas", añadió.

La creación de áreas protegidas en la península Antártica, la Antártida Oriental y el mar de Weddell permitiría salvaguardar millones de kilómetros cuadrados de hábitats esenciales, desde las zonas de reproducción del kril hasta las áreas de alimentación de las ballenas.

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