ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 16:30

Trappes se manifiesta contra el racismo tras el tiroteo y culpa a la extrema derecha

Imagen sin descripción

París, 30 oct (EFE).- La localidad de Trappes fue este viernes escenario de un multitudinario acto en recuerdo a las víctimas del tiroteo del pasado viernes, un homenaje en el que se lanzó un contundente mensaje de repulsa contra el racismo y se señaló a la extrema derecha por contaminar con sus discursos de odio.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El espíritu de nuestros compatriotas está envenenado por la propaganda racista", criticó el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, al tomar la palabra en el acto, donde lanzó un llamamiento a rechazar "ser contaminados" dirigido, en particular, a los votantes de la extrema derecha de Marine Le Pen.

"Compartimos los mismos problemas que vosotros. Sufrimos por el alto coste de la vida, el desempleo y la crisis de la vivienda", dijo el alcalde de esta localidad a las afueras de París, quien aseguró que votar a la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés, el partido de Le Pen) es elegir "ponernos en peligro a nosotros, que somos plenamente franceses como vosotros".

El acto se había convocado en la plaza des Merisiers de Trappes para rendir homenaje al fallecido y a los siete heridos que dejó el tiroteo con motivaciones racistas perpetrado por Kévin T., quien disparó hasta 128 balas contra la gente tanto en esa localidad como en la vecina La Verriére, ambas situadas a unos 30 kilómetros al sureste de París y con elevado porcentaje de población de origen inmigrante.

A la convocatoria acudieron, además de ciudadanos anónimos, numerosos políticos, en especial de los partidos de izquierda, como el aspirante presidencial Jean-Luc Mélenchon, el primer secretario socialista, Olivier Faure, o la líder ecologista, Marine Tondelier, según detalló la prensa local.

En el evento, donde también se guardó un minuto de silencio, tomaron la palabra otras personalidades, como la teniente de alcalde de Trappes, Aminata Diallo, pero el más contundente en su mensaje fue Rabeh, perteneciente al pequeño partido de izquierdas Génération.s.

"Abramos los ojos, su odio no viene de la nada", recalcó, y cargó igualmente contra los medios que reproducen los discursos de la ultraderecha y en concreto a los que posee el millonario empresario Vincent Bolloré.

Durante los interrogatorios tras su detención el mismo viernes, Kévin T. confesó su voluntad de disparar contra "musulmanes, africanos o norteafricanos", aunque consideró que no se trata de terrorismo porque considera su acción "legítima", según explicó este jueves el fiscal antiterrorista, Olivier Christen.

En su domicilio se encontraron emblemas de Agrupación Nacional y el detenido definió Trappes como un "refugio de islamistas".

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más
04
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
05
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más

Te puede interesar