Trump retomará los mítines en Iowa y Kansas después de haberlos cancelado este jueves

La misma fuente explicó que Trump "adora a sus seguidores" y que realizará "cerca de 20 mítines telefónicos" además de los mítines consecutivos en Kansas e Iowa, dos estados del Medio Oeste de tradición republicana en los que las encuestas apuntan a una cierta ventaja demócrata.

"¡Nadie trabaja más duro, lucha con más ahínco ni ama más al pueblo estadounidense que el presidente Donald J. Trump!", explicó la fuente, que añadió que "los mítines se reprogramaron por motivos de calendario para dar cabida a casi 20 mítines virtuales adicionales que se añadieron recientemente a la agenda del Presidente".

Los mítines de este fin de semana forman parte de la intensa gira que el presidente ha puesto en marcha en la recta final de la campaña en un momento en que los sondeos dan prácticamente por hecha la victoria demócrata en la Cámara de Representantes y cuando la batalla por lograr la mayoría en el Senado está muy reñida.

La anulación de los mítines había aumentado las dudas sobre el cansancio de Trump en estos últimos días y el presidente llegó a insultar a un periodista de la agencia Reuters este jueves al llamarlo "repugnante", después de que el reportero le preguntara si la cancelación de su mitin en Kansas estaba relacionada con su estado de salud.

"Eres repugnante. Ponte en forma. Tienes un aspecto terrible", dijo Trump al reportero durante una ronda de preguntas al mandatario a su llegada a la base Andrews, tras regresar de un mitin republicano en Carolina del Sur.

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"Me siento perfecto", agregó Trump, quien negó que su salud tuviera relación con la cancelación de los actos que este viernes han vuelto a ser convocados.