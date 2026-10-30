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Mundo
30 de octubre de 2026 - 13:40

Un líder opositor israelí rechaza pactar con listas árabes: "Partidarios del terrorismo"

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Jerusalén, 30 oct (EFE).- El líder del partido Israel Beitenu, Avigdor Líberman, cerró este viernes la posibilidad de que su formación se sume a cualquier hipotético pacto del bloque opositor anti Netanyahu con las listas árabes, que han cosechado un resultado histórico en las elecciones israelíes y cuyos escaños resultan clave para formar gobierno.

Por EFE
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"¡No nos sentaremos con los partidarios del terrorismo! Quien quiera apoyar a los terroristas será maldito. Ese no es el sitio de Israel", publicó la cabeza visible de la formación derechista, que obtuvo 7 escaños en los comicios, en su cuenta de Facebook.

La Comisión Electoral Central (CEC) de Israel publicó en la madrugada del viernes los resultados definitivos de las elecciones de este martes, que dan la victoria al Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, con 27 escaños, y 53 asientos a su coalición.

En segundo lugar quedó el partido opositor Yashar! del exgeneral Gadi Eisenkot, con 21 escaños. El bloque anti Netanyahu quedó así con 48 escaños y necesitaría del apoyo de las listas árabes -que sumaron 19 diputados en el mejor resultado de su historia- para superar el umbral de 61 parlamentarios necesarios para gobernar.

Sin embargo, la mayor parte del bloque opositor, integrado por algunas formaciones de la derecha dura sionista y con altos cargos militares, aseguró en campaña que no pactaría con listas árabes. Dentro de esta coalición, solo Los Demócratas, considerados de izquierda en Israel, han tendido la mano a los árabes para que Netanyahu no repita legislatura.

"Después del 7 de octubre, Ofer Cassif (de la Lista Conjunta árabe) apoyó un proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en el que se afirmó que Israel está cometiendo genocidio y afirmó que 'el ejército israelí está llevando a cabo actos terroristas'", lamentó Líberman en la misma publicación.

El líder de Israel Beitenu también ha sido muy crítico con el ya primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, por su gestión antes y después de los ataques de milicias pro Hamás el 7 de octubre de 2023, enterrando cualquier posibilidad de asociarse con el Likud si el mandatario permanece en el cargo.

En ese contexto, donde los escaños de Israel Beitenu son fundamentales para el bloque opositor si quiere tratar de conformar un nuevo Gobierno, y ante la negativa actual de Líberman de pactar con Netanyahu ni con listas árabes, la repetición electoral es un escenario que no se puede descartar.

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