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Mundo
30 de octubre de 2026 - 12:35

Una ambulancia con cuidados intensivos móvil acompañará al papa León XIV en Perú

Imagen sin descripción

Lima, 30 oct (EFE).- Una ambulancia tipo III, que está equipada como unidad de cuidados intensivos móvil, estará destinada a la atención del papa León XIV, operado recientemente de un cáncer de pulmón, durante su visita a Perú, del 11 al 16 de noviembre próximos, anunció este viernes la presidenta del Seguro Social de Salud (EsSalud), Zulema Tomás.

Por EFE
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Esta ambulancia tiene un ventilador mécanico, monitor desfibrilador multiparámetro y equipo diverso para la atención y estabilización de pacientes críticos, informó Tomás al presentar la unidad que acompañará a la llamada 'cápsula papal', la comitiva que conduce al pontífice durante sus recorridos.

Tomás explicó, en entrevista con Canal N, que el seguro social desplazará además entre seis y ocho ambulancias en la base aérea de Las Palmas, donde el pontífice ofrecerá una misa para 1,2 millones de personas en Lima, el último día de su visita a Perú.

Asimismo, la institución ofrecerá ambulancias de distintos niveles de atención, carpas médicas y el servicio del Hospital Perú, un camión tráiler acondicionado para atender eventuales emergencias de los asistentes durante las actividades del papa, que también tiene la nacionalidad peruana, en el país.

En el caso de los encuentros del Papa en el centro histórico de Lima, EsSalud dispondrá de cuatro ambulancias en la Plaza Mayor, otras cuatro unidades en el Estadio Nacional y cuatro ambulancias en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja.

Por su parte, el Hospital Perú tendrá especialistas en medicina interna, cardiología, emergencias, oftalmología y otorrinolaringología.

De igual forma, el centro médico móvil contará con los servicios de laboratorio, equipos de rayos X y consultorios de pediatría y ginecología, según detalló Tomás.

Además de Lima y la vecina provincia portuaria de Callao, el papa visitará la norteña ciudad de Chiclayo y la andina Santa Cruz de Succhabamba, luego volará a la surandina Cusco y la amazónica Pucallpa, para terminar su viaje nuevamente en Lima.

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