Una mujer muerta y 17 desaparecidos siete días después de colapsar un edificio en Nairobi

"Alrededor de las 06:30 (hora local, 03:30 GMT), logramos recuperar el cuerpo de una mujer, el cual se encontraba parcialmente desmembrado, posiblemente a causa del impacto del muro que se desplomó", declaró a los periodistas el comisionado regional de Nairobi Norte, Simon Osumba, al actualizar las operaciones de búsqueda en el barrio de Eastleigh, donde ocurrió la tragedia.

Los restos fueron trasladados a una morgue, "donde se realizarán pruebas de ADN y otros procedimientos de identificación antes de ser entregados a la familia", añadió Osumba.

El director de la Unidad Nacional de Gestión de Desastres, Duncan Ochieng, señaló que la operación de desescombro se encuentra completada en un 85 por ciento, pero advirtió de que llegar a todas las personas atrapadas requerirá paciencia y planificación minuciosa.

"La operación continúa, y sólo daremos por finalizada nuestra labor cuando estemos seguros de que no quedan más cuerpos en el edificio colapsado. No queremos ponernos en peligro apresurando las cosas", subrayó Ochieng.

El director reveló, además que, este viernes por la mañana, una familia -que incluye a un ciudadano extranjero- informó sobre la desaparición de un pariente, lo que eleva de 16 a 17 el número de personas reportadas como desaparecidas.

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"El proceso sigue siendo de búsqueda y rescate. Mientras buscamos, rescatamos; si no es posible rescatar, procedemos a la recuperación. Velamos tanto por la seguridad de quienes aún podrían estar con vida como por el respeto hacia aquellos que han fallecido", agregó Ochieng.

El número de desaparecidos bajó de veinte a diecisiete después de que las autoridades revisaran, junto a la Cruz Roja de Kenia, las denuncias recibidas y localizaran el pasado domingo a cuatro personas.

El inmueble se derrumbó el pasado viernes en Eastleigh, una de las principales zonas comerciales de Nairobi, y desde entonces participan en las operaciones la Policía, las Fuerzas de Defensa de Kenia, la Cruz Roja y otras agencias.

Las autoridades habían informado previamente del rescate con vida de varias personas, mientras continúan tratando de determinar cuántas estaban realmente dentro del inmueble en el momento del colapso.

El derrumbe también afectó a comercios ubicados en la planta baja y el sótano.